Vrni se k meni - Sezona 1 - 25. del

9. del

Nuria dobi priložnost za nov začetek, ko jo teta povabi, naj se preseli k njej. Fausto jo pri tem spodbuja, Nuria pa si obljubi, da bo dosegla pravico za sina. Braulio medtem išče način, kako bi Amelio prepričal v skupno posvojitev. Nuria poskuša izvedeti več o Santiagu, saj še vedno ne ve, kdo v resnici je, vendar se mu želi zahvaliti. Na letališču se poti Nurie in Andresa skoraj prekrižajo. Liana Braulia obvešča o Santiagu in se z njim zaplete v intimno razmerje.