Vrni se k meni - Sezona 1 - 25. del

Vrni se k meni , Vuelve a mi
Ameliin obisk trgovske hiše v Nurii prebudi boleče spomine. Santiagu zaupa nekaj, česar mu doslej še ni povedala: nekoč jo je prevaral moški, ki ga je ljubila. Jacinto ukrade policijski dosje o Andresovem primeru in potrdi svoje sume. Braulio nesramno odstrani svojega tasta iz upravnega odbora in Liano imenuje za podpredsednico. Ko El Tigre Brauliu sporoči, da je njegova skrivnost varna, mu Braulio zada novo nalogo: poišče naj Nurio.Prikaži več
Sezona 1Nuria trdo dela, da bi poskrbela za sina Andresa in sestro Consuelo. Dobiva se z Brauliem, ki ji prikriva pravo identiteto in zakon s premožno Amelio. Ko Andresa ugrabijo, deček zaradi nesreče izgubi spomin in nazadnje ga posvoji prav Amelia. Medtem Nuria spozna Santiaga in njuni poti se usodno prepletata. Ne sluti, da ima njen izgubljeni sin novo mamo in je ves čas tako zelo blizu nje, a njeno srce kljub vsemu kriči: vrni se k meni.Žanr: Drama, RomancaIgralci: Samadhi Zendejas, William Levy, Ximena Herrera, Ferdinando Valencia, Geraldine GalvanDržava: Mehika