Vrni se k meni , Vuelve a mi
Santiago Nurii pojasni, da ji je svojo preteklost zamolčal samo zato, ker se je bal, da jo bo izgubil. Diego Amelii prizna, da je prav on z avtomobilom zbil Andresa. Pa tudi, da mu je deček pravzaprav rešil življenje. Violeta spozna Liano in ji razkrije, da je Santiago v zvezi z Nurio. Liana takoj očitajoče pokliče Santiaga. Braulio se medtem sooči z Nurio in zatrjuje, da je njegov zakon le farsa. Andres uspe omehčati Marthino srce.Prikaži več
Sezona 1Nuria trdo dela, da bi poskrbela za sina Andresa in sestro Consuelo. Dobiva se z Brauliem, ki ji prikriva pravo identiteto in zakon s premožno Amelio. Ko Andresa ugrabijo, deček zaradi nesreče izgubi spomin in nazadnje ga posvoji prav Amelia. Medtem Nuria spozna Santiaga in njuni poti se usodno prepletata. Ne sluti, da ima njen izgubljeni sin novo mamo in je ves čas tako zelo blizu nje, a njeno srce kljub vsemu kriči: vrni se k meni.Žanr: Drama, RomancaIgralci: Samadhi Zendejas, William Levy, Ximena Herrera, Ferdinando Valencia, Geraldine GalvanDržava: Mehika