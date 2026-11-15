Vrni se k meni - Sezona 1 - 26. del

Vrni se k meni , Vuelve a mi
Violeta želi v Nurii zasejati dvom, zato ji pove, da je bil Santiago zaporniški tovariš njenega očeta, in ji predlaga, naj razišče njegovo preteklost. Nuria od Santiaga nemudoma zahteva pojasnilo. Prizna ji, da je bil obtožen umora svojega dekleta, vendar je nedolžen. Jacinto Consueli potrdi, da je njen nečak živ. Diego počasi sestavlja koščke zgodbe in Amelii pove, da je prepričan, da ima Andres starše, ki ga zagotovo iščejo.Prikaži več
Sezona 1Nuria trdo dela, da bi poskrbela za sina Andresa in sestro Consuelo. Dobiva se z Brauliem, ki ji prikriva pravo identiteto in zakon s premožno Amelio. Ko Andresa ugrabijo, deček zaradi nesreče izgubi spomin in nazadnje ga posvoji prav Amelia. Medtem Nuria spozna Santiaga in njuni poti se usodno prepletata. Ne sluti, da ima njen izgubljeni sin novo mamo in je ves čas tako zelo blizu nje, a njeno srce kljub vsemu kriči: vrni se k meni.Žanr: Drama, RomancaIgralci: Samadhi Zendejas, William Levy, Ximena Herrera, Ferdinando Valencia, Geraldine GalvanDržava: Mehika