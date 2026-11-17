Vrni se k meni , Vuelve a mi
Brauliev neprijetni obisk Nurio močno pretrese, zato poišče uteho pri Santiagu. Zaupa mu, da jo je obiskal moški, ki je noče pustiti pri miru, vendar še vedno ne omeni Braulievega imena. Liana sklene, da bi Nurio lahko doletela enaka usoda kot Alicio. Jacinto in Consuelo se znajdeta iz oči v oči s Faustom, ki izdaje ni pripravljen odpustiti. Amelia želi poiskati Andresove starše, zato Diega prosi za pomoč. Martho preseneti obisk stare ljubezni.Prikaži več
Sezona 1Nuria trdo dela, da bi poskrbela za sina Andresa in sestro Consuelo. Dobiva se z Brauliem, ki ji prikriva pravo identiteto in zakon s premožno Amelio. Ko Andresa ugrabijo, deček zaradi nesreče izgubi spomin in nazadnje ga posvoji prav Amelia. Medtem Nuria spozna Santiaga in njuni poti se usodno prepletata. Ne sluti, da ima njen izgubljeni sin novo mamo in je ves čas tako zelo blizu nje, a njeno srce kljub vsemu kriči: vrni se k meni.Žanr: Drama, RomancaIgralci: Samadhi Zendejas, William Levy, Ximena Herrera, Ferdinando Valencia, Geraldine GalvanDržava: Mehika