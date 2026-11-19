Vrni se k meni , Vuelve a mi
Lianino sovraštvo povzroči nesrečo. Nurio porine z lestve, njen padec pa vidi El Tigre, ki namerava dogodek izkoristiti v svoj prid. Po noči, ki jo preživita skupaj, Nuria Santiagu iskreno pove, kaj čuti do njega, on pa jo zasuje z nežnimi besedami. Fausto prisili ženo, da prizna, da je zabodla Jacinta, ter ji grozi, da ga bo ubil. Andres Brauliu pove, da ga noče za očeta in da ima raje Diega. Martha Santiagu pripoveduje o svoji hčerki.Prikaži več
Sezona 1Nuria trdo dela, da bi poskrbela za sina Andresa in sestro Consuelo. Dobiva se z Brauliem, ki ji prikriva pravo identiteto in zakon s premožno Amelio. Ko Andresa ugrabijo, deček zaradi nesreče izgubi spomin in nazadnje ga posvoji prav Amelia. Medtem Nuria spozna Santiaga in njuni poti se usodno prepletata. Ne sluti, da ima njen izgubljeni sin novo mamo in je ves čas tako zelo blizu nje, a njeno srce kljub vsemu kriči: vrni se k meni.Žanr: Drama, RomancaIgralci: Samadhi Zendejas, William Levy, Ximena Herrera, Ferdinando Valencia, Geraldine GalvanDržava: Mehika