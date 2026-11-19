Vrni se k meni , Vuelve a mi
Amelia in Diego iščeta podatke o Andresovi preteklosti. Za informacije se obrneta na napačnega človeka in s tem sprožita alarm. Nurio nepričakovano obišče Liana in ji ponudi prijateljstvo. Martha spomni Braulia, da ga je ona imenovala za predsednika podjetja in mu položaj lahko tudi odvzame. Andres Marthi zaupa, da ga Braulio nima rad in kako je kričal nanj. Rosalia Eugenii prizna resnico: ona je bila tista, ki je zapustila očeta svojih otrok.Prikaži več
Sezona 1Nuria trdo dela, da bi poskrbela za sina Andresa in sestro Consuelo. Dobiva se z Brauliem, ki ji prikriva pravo identiteto in zakon s premožno Amelio. Ko Andresa ugrabijo, deček zaradi nesreče izgubi spomin in nazadnje ga posvoji prav Amelia. Medtem Nuria spozna Santiaga in njuni poti se usodno prepletata. Ne sluti, da ima njen izgubljeni sin novo mamo in je ves čas tako zelo blizu nje, a njeno srce kljub vsemu kriči: vrni se k meni.Žanr: Drama, RomancaIgralci: Samadhi Zendejas, William Levy, Ximena Herrera, Ferdinando Valencia, Geraldine GalvanDržava: Mehika