Vrni se k meni S01 63677583 2023 Sezona: Sezona 1 VS

Amelia in Diego iščeta podatke o Andresovi preteklosti. Za informacije se obrneta na napačnega človeka in s tem sprožita alarm. Nurio nepričakovano obišče Liana in ji ponudi prijateljstvo. Martha spomni Braulia, da ga je ona imenovala za predsednika podjetja in mu položaj lahko tudi odvzame. Andres Marthi zaupa, da ga Braulio nima rad in kako je kričal nanj. Rosalia Eugenii prizna resnico: ona je bila tista, ki je zapustila očeta svojih otrok.