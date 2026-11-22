Vrni se k meni , Vuelve a mi
Poizvedovanja Amelie in Diega se končajo z novo Faustovo lažjo. Izmisli se zgodbo, da je Consuelo dečkova mati in da jima je otroka prepustila. Liana razmišlja, kako bi čim bolje izkoristila vse, kar ve o Nurii. Santiago materi predlaga, naj si z grožnjo s tožbo proti sirotišnici priborijo potrebne informacije. Raymundo vpraša hčer Carmencito, ali so ji všeč ženske. Carmencita mu iskreno pritrdi in prizna, da je zaljubljena v Eugenio.Prikaži več
Sezona 1Nuria trdo dela, da bi poskrbela za sina Andresa in sestro Consuelo. Dobiva se z Brauliem, ki ji prikriva pravo identiteto in zakon s premožno Amelio. Ko Andresa ugrabijo, deček zaradi nesreče izgubi spomin in nazadnje ga posvoji prav Amelia. Medtem Nuria spozna Santiaga in njuni poti se usodno prepletata. Ne sluti, da ima njen izgubljeni sin novo mamo in je ves čas tako zelo blizu nje, a njeno srce kljub vsemu kriči: vrni se k meni.Žanr: Drama, RomancaIgralci: Samadhi Zendejas, William Levy, Ximena Herrera, Ferdinando Valencia, Geraldine GalvanDržava: Mehika