Vrni se k meni , Vuelve a mi
Lianin načrt uspe. Nuria se ujame v past in pride v vilo družine Zepeda na Santiagovo zabavo presenečenja, ne da bi slutila, kaj jo čaka. Amelia se medtem znajde pred težko odločitvijo: naj popusti izsiljevanju ali zaščiti sina? Santiago dobi podporo upravnega odbora, vključno z Braulievim glasom. Diego in Amelia se vse bolj zbližujeta. Privlačnost med njima je očitna, Diego pa spozna, da je zaljubljen vanjo. Fausto Consuelo prisili, da gre z njim na pogreb.Prikaži več
Sezona 1Nuria trdo dela, da bi poskrbela za sina Andresa in sestro Consuelo. Dobiva se z Brauliem, ki ji prikriva pravo identiteto in zakon s premožno Amelio. Ko Andresa ugrabijo, deček zaradi nesreče izgubi spomin in nazadnje ga posvoji prav Amelia. Medtem Nuria spozna Santiaga in njuni poti se usodno prepletata. Ne sluti, da ima njen izgubljeni sin novo mamo in je ves čas tako zelo blizu nje, a njeno srce kljub vsemu kriči: vrni se k meni.Žanr: Drama, RomancaIgralci: Samadhi Zendejas, William Levy, Ximena Herrera, Ferdinando Valencia, Geraldine GalvanDržava: Mehika