Vrni se k meni , Vuelve a mi
Nihče razen Liane ne razume, kaj se dogaja med Santiagom in Brauliem. Uživa v kaosu, ki ga je povzročila, a Santiago ji jasno pove, da je noče več videti. Ko Braulio postane nasilen do Nurie, poseže vmes Amelia in od Nurie zahteva odgovor. Nuria je prepričana, da sta se oba brata igrala z njo. Fausto Consuelo krivi za Jacintovo smrt in ji zagrozi, da bo Nuria naslednja, če bo spregovorila. Tudi Amelia nazadnje popusti Faustovemu izsiljevanju.Prikaži več
Sezona 1Nuria trdo dela, da bi poskrbela za sina Andresa in sestro Consuelo. Dobiva se z Brauliem, ki ji prikriva pravo identiteto in zakon s premožno Amelio. Ko Andresa ugrabijo, deček zaradi nesreče izgubi spomin in nazadnje ga posvoji prav Amelia. Medtem Nuria spozna Santiaga in njuni poti se usodno prepletata. Ne sluti, da ima njen izgubljeni sin novo mamo in je ves čas tako zelo blizu nje, a njeno srce kljub vsemu kriči: vrni se k meni.Žanr: Drama, RomancaIgralci: Samadhi Zendejas, William Levy, Ximena Herrera, Ferdinando Valencia, Geraldine GalvanDržava: Mehika