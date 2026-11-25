Vrni se k meni , Vuelve a mi
Bolečine zaradi izdaje ni mogoče odpraviti z enim samim pojasnilom. Nuria Santiagu odkrito pove, kaj čuti, in konča njuno zvezo. Odločena, da ne bo več živela v lažeh, Braulia brez olepševanja razkrinka pred njegovo ženo. Fausto od Amelie prejme denar in se odloči, da ga bo iz nje izvlekel še več. Santiago Rosalii pojasni, kaj se je zgodilo, in jo prosi za pomoč, da bi si povrnil Nuriino zaupanje. Razkrije se, kdo je El Tigre.Prikaži več
Sezona 1Nuria trdo dela, da bi poskrbela za sina Andresa in sestro Consuelo. Dobiva se z Brauliem, ki ji prikriva pravo identiteto in zakon s premožno Amelio. Ko Andresa ugrabijo, deček zaradi nesreče izgubi spomin in nazadnje ga posvoji prav Amelia. Medtem Nuria spozna Santiaga in njuni poti se usodno prepletata. Ne sluti, da ima njen izgubljeni sin novo mamo in je ves čas tako zelo blizu nje, a njeno srce kljub vsemu kriči: vrni se k meni.Žanr: Drama, RomancaIgralci: Samadhi Zendejas, William Levy, Ximena Herrera, Ferdinando Valencia, Geraldine GalvanDržava: Mehika