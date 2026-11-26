Vrni se k meni , Vuelve a mi
Ameliino dolgotrajno sumničenje pripelje do neposrednih vprašanj, Nuria pa se odgovorom ne izmika. Jasno ji pove, da je Braulio zanjo preteklost in da prav tako ne more odpustiti Santiagu, ker ji je lagal o svoji identiteti. Amelia uteho poišče pri Diegu. Braulio da Santiagu jasno vedeti, da se ne bo odpovedal Nurii, saj jo še vedno ljubi. Consuelo odkrije, da je noseča. Sprva otroka noče obdržati, nato pa spozna, da bi lahko bil njegov oče Jacinto.Prikaži več
Sezona 1Nuria trdo dela, da bi poskrbela za sina Andresa in sestro Consuelo. Dobiva se z Brauliem, ki ji prikriva pravo identiteto in zakon s premožno Amelio. Ko Andresa ugrabijo, deček zaradi nesreče izgubi spomin in nazadnje ga posvoji prav Amelia. Medtem Nuria spozna Santiaga in njuni poti se usodno prepletata. Ne sluti, da ima njen izgubljeni sin novo mamo in je ves čas tako zelo blizu nje, a njeno srce kljub vsemu kriči: vrni se k meni.Žanr: Drama, RomancaIgralci: Samadhi Zendejas, William Levy, Ximena Herrera, Ferdinando Valencia, Geraldine GalvanDržava: Mehika