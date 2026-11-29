Vrni se k meni , Vuelve a mi
Nuria se nepremišljeno zateče k laži, da bi odgnala Santiaga. Brauliev ponos doživi hud udarec. Amelia mu pove, da se je pogovorila z Nurio in da ta ljubi njegovega brata Santiaga. Amelia želi razmisliti o njunem zakonu, Braulio pa hoče ostati poročen z njo. Diego Amelii prizna, da se je zaljubil vanjo. Santiagu iz sirotišnice sporočijo, da so našli podatke o družini, ki je posvojila Marthino hčer. Liana poskuša ustreliti Braulia.Prikaži več
Sezona 1Nuria trdo dela, da bi poskrbela za sina Andresa in sestro Consuelo. Dobiva se z Brauliem, ki ji prikriva pravo identiteto in zakon s premožno Amelio. Ko Andresa ugrabijo, deček zaradi nesreče izgubi spomin in nazadnje ga posvoji prav Amelia. Medtem Nuria spozna Santiaga in njuni poti se usodno prepletata. Ne sluti, da ima njen izgubljeni sin novo mamo in je ves čas tako zelo blizu nje, a njeno srce kljub vsemu kriči: vrni se k meni.Žanr: Drama, RomancaIgralci: Samadhi Zendejas, William Levy, Ximena Herrera, Ferdinando Valencia, Geraldine GalvanDržava: Mehika