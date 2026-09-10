Vse najboljše novice - Sezona 1 - 20. oddaja

Sezona 1 Epizoda 20

Pripravite se na oddajo, ki v svet prinaša več svetlobe, nasmehov in navdiha. Vse najboljše novice je svež format pozitivnih novic, ki izpostavlja, kar je v življenju res dobro – ljudi, resnične zgodbe in navdihujoče trenutke, ki obogatijo dan. Voditelj Aleksander Pozvek bo z igrivostjo in spontanostjo poskrbel za lahkoten in hkrati premišljen ritem, na koncu oddaje pa bo sledil še nagradni vrhunec. Dobrih novic ni nikoli preveč!

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