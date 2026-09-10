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Vse najboljše novice

Sezona 1 Epizoda 20

Pripravite se na oddajo, ki v svet prinaša več svetlobe, nasmehov in navdiha. Vse najboljše novice je svež format pozitivnih novic, ki izpostavlja, kar je v življenju res dobro – ljudi, resnične zgodbe in navdihujoče trenutke, ki obogatijo dan. Voditelj Aleksander Pozvek bo z igrivostjo in spontanostjo poskrbel za lahkoten in hkrati premišljen ritem, na koncu oddaje pa bo sledil še nagradni vrhunec. Dobrih novic ni nikoli preveč!

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  • Sezona 1

5:16
Vse najboljše novice - Sezona 1 - 20. oddaja

20. oddaja

Pripravite se na oddajo, ki v svet prinaša več svetlobe, nasmehov in navdiha. Vse najboljše novice je svež format pozitivnih novic, ki izpostavlja, kar je v življenju res dobro – ljudi, resnične zgodbe in navdihujoče trenutke, ki obogatijo dan. Voditelj Aleksander Pozvek bo z igrivostjo in spontanostjo poskrbel za lahkoten in hkrati premišljen ritem, na koncu oddaje pa bo sledil še nagradni vrhunec. Dobrih novic ni nikoli preveč!
5:19
Vse najboljše novice - Sezona 1 - 19. oddaja

19. oddaja

Pripravite se na oddajo, ki v svet prinaša več svetlobe, nasmehov in navdiha. Vse najboljše novice je svež format pozitivnih novic, ki izpostavlja, kar je v življenju res dobro – ljudi, resnične zgodbe in navdihujoče trenutke, ki obogatijo dan. Voditelj Aleksander Pozvek bo z igrivostjo in spontanostjo poskrbel za lahkoten in hkrati premišljen ritem, na koncu oddaje pa bo sledil še nagradni vrhunec. Dobrih novic ni nikoli preveč!
5:08
Vse najboljše novice - Sezona 1 - 18. oddaja

18. oddaja

Pripravite se na oddajo, ki v svet prinaša več svetlobe, nasmehov in navdiha. Vse najboljše novice je svež format pozitivnih novic, ki izpostavlja, kar je v življenju res dobro – ljudi, resnične zgodbe in navdihujoče trenutke, ki obogatijo dan. Voditelj Aleksander Pozvek bo z igrivostjo in spontanostjo poskrbel za lahkoten in hkrati premišljen ritem, na koncu oddaje pa bo sledil še nagradni vrhunec. Dobrih novic ni nikoli preveč!
5:06
Vse najboljše novice - Sezona 1 - 17. oddaja

17. oddaja

Pripravite se na oddajo, ki v svet prinaša več svetlobe, nasmehov in navdiha. Vse najboljše novice je svež format pozitivnih novic, ki izpostavlja, kar je v življenju res dobro – ljudi, resnične zgodbe in navdihujoče trenutke, ki obogatijo dan. Voditelj Aleksander Pozvek bo z igrivostjo in spontanostjo poskrbel za lahkoten in hkrati premišljen ritem, na koncu oddaje pa bo sledil še nagradni vrhunec. Dobrih novic ni nikoli preveč!
5:32
Vse najboljše novice - Sezona 1 - 16. oddaja

16. oddaja

Pripravite se na oddajo, ki v svet prinaša več svetlobe, nasmehov in navdiha. Vse najboljše novice je svež format pozitivnih novic, ki izpostavlja, kar je v življenju res dobro – ljudi, resnične zgodbe in navdihujoče trenutke, ki obogatijo dan. Voditelj Aleksander Pozvek bo z igrivostjo in spontanostjo poskrbel za lahkoten in hkrati premišljen ritem, na koncu oddaje pa bo sledil še nagradni vrhunec. Dobrih novic ni nikoli preveč!
5:13
Vse najboljše novice - Sezona 1 - 15. oddaja

15. oddaja

Pripravite se na oddajo, ki v svet prinaša več svetlobe, nasmehov in navdiha. Vse najboljše novice je svež format pozitivnih novic, ki izpostavlja, kar je v življenju res dobro – ljudi, resnične zgodbe in navdihujoče trenutke, ki obogatijo dan. Voditelj Aleksander Pozvek bo z igrivostjo in spontanostjo poskrbel za lahkoten in hkrati premišljen ritem, na koncu oddaje pa bo sledil še nagradni vrhunec. Dobrih novic ni nikoli preveč!
4:45
Vse najboljše novice - Sezona 1 - 14. oddaja

14. oddaja

Pripravite se na oddajo, ki v svet prinaša več svetlobe, nasmehov in navdiha. Vse najboljše novice je svež format pozitivnih novic, ki izpostavlja, kar je v življenju res dobro – ljudi, resnične zgodbe in navdihujoče trenutke, ki obogatijo dan. Voditelj Aleksander Pozvek bo z igrivostjo in spontanostjo poskrbel za lahkoten in hkrati premišljen ritem, na koncu oddaje pa bo sledil še nagradni vrhunec. Dobrih novic ni nikoli preveč!
5:18
Vse najboljše novice - Sezona 1 - 13. oddaja

13. oddaja

Pripravite se na oddajo, ki v svet prinaša več svetlobe, nasmehov in navdiha. Vse najboljše novice je svež format pozitivnih novic, ki izpostavlja, kar je v življenju res dobro – ljudi, resnične zgodbe in navdihujoče trenutke, ki obogatijo dan. Voditelj Aleksander Pozvek bo z igrivostjo in spontanostjo poskrbel za lahkoten in hkrati premišljen ritem, na koncu oddaje pa bo sledil še nagradni vrhunec. Dobrih novic ni nikoli preveč!
5:08
Vse najboljše novice - Sezona 1 - 12. oddaja

12. oddaja

Pripravite se na oddajo, ki v svet prinaša več svetlobe, nasmehov in navdiha. Vse najboljše novice je svež format pozitivnih novic, ki izpostavlja, kar je v življenju res dobro – ljudi, resnične zgodbe in navdihujoče trenutke, ki obogatijo dan. Voditelj Aleksander Pozvek bo z igrivostjo in spontanostjo poskrbel za lahkoten in hkrati premišljen ritem, na koncu oddaje pa bo sledil še nagradni vrhunec. Dobrih novic ni nikoli preveč!
5:37
Vse najboljše novice - Sezona 1 - 11. oddaja

11. oddaja

Pripravite se na oddajo, ki v svet prinaša več svetlobe, nasmehov in navdiha. Vse najboljše novice je svež format pozitivnih novic, ki izpostavlja, kar je v življenju res dobro – ljudi, resnične zgodbe in navdihujoče trenutke, ki obogatijo dan. Voditelj Aleksander Pozvek bo z igrivostjo in spontanostjo poskrbel za lahkoten in hkrati premišljen ritem, na koncu oddaje pa bo sledil še nagradni vrhunec. Dobrih novic ni nikoli preveč!
5:36
Vse najboljše novice - Sezona 1 - 10. oddaja

10. oddaja

Pripravite se na oddajo, ki v svet prinaša več svetlobe, nasmehov in navdiha. Vse najboljše novice je svež format pozitivnih novic, ki izpostavlja, kar je v življenju res dobro – ljudi, resnične zgodbe in navdihujoče trenutke, ki obogatijo dan. Voditelj Aleksander Pozvek bo z igrivostjo in spontanostjo poskrbel za lahkoten in hkrati premišljen ritem, na koncu oddaje pa bo sledil še nagradni vrhunec. Dobrih novic ni nikoli preveč!
5:12
Vse najboljše novice - Sezona 1 - 9. oddaja

9. oddaja

Pripravite se na oddajo, ki v svet prinaša več svetlobe, nasmehov in navdiha. Vse najboljše novice je svež format pozitivnih novic, ki izpostavlja, kar je v življenju res dobro – ljudi, resnične zgodbe in navdihujoče trenutke, ki obogatijo dan. Voditelj Aleksander Pozvek bo z igrivostjo in spontanostjo poskrbel za lahkoten in hkrati premišljen ritem, na koncu oddaje pa bo sledil še nagradni vrhunec. Dobrih novic ni nikoli preveč!
5:17
Vse najboljše novice - Sezona 1 - 8. oddaja

8. oddaja

Pripravite se na oddajo, ki v svet prinaša več svetlobe, nasmehov in navdiha. Vse najboljše novice je svež format pozitivnih novic, ki izpostavlja, kar je v življenju res dobro – ljudi, resnične zgodbe in navdihujoče trenutke, ki obogatijo dan. Voditelj Aleksander Pozvek bo z igrivostjo in spontanostjo poskrbel za lahkoten in hkrati premišljen ritem, na koncu oddaje pa bo sledil še nagradni vrhunec. Dobrih novic ni nikoli preveč!
5:11
Vse najboljše novice - Sezona 1 - 7. oddaja

7. oddaja

Pripravite se na oddajo, ki v svet prinaša več svetlobe, nasmehov in navdiha. Vse najboljše novice je svež format pozitivnih novic, ki izpostavlja, kar je v življenju res dobro – ljudi, resnične zgodbe in navdihujoče trenutke, ki obogatijo dan. Voditelj Aleksander Pozvek bo z igrivostjo in spontanostjo poskrbel za lahkoten in hkrati premišljen ritem, na koncu oddaje pa bo sledil še nagradni vrhunec. Dobrih novic ni nikoli preveč!
5:14
Vse najboljše novice - Sezona 1 - 6. oddaja

6. oddaja

Pripravite se na oddajo, ki v svet prinaša več svetlobe, nasmehov in navdiha. Vse najboljše novice je svež format pozitivnih novic, ki izpostavlja, kar je v življenju res dobro – ljudi, resnične zgodbe in navdihujoče trenutke, ki obogatijo dan. Voditelj Aleksander Pozvek bo z igrivostjo in spontanostjo poskrbel za lahkoten in hkrati premišljen ritem, na koncu oddaje pa bo sledil še nagradni vrhunec. Dobrih novic ni nikoli preveč!
5:04
Vse najboljše novice - Sezona 1 - 5. oddaja

5. oddaja

Pripravite se na oddajo, ki v svet prinaša več svetlobe, nasmehov in navdiha. Vse najboljše novice je svež format pozitivnih novic, ki izpostavlja, kar je v življenju res dobro – ljudi, resnične zgodbe in navdihujoče trenutke, ki obogatijo dan. Voditelj Aleksander Pozvek bo z igrivostjo in spontanostjo poskrbel za lahkoten in hkrati premišljen ritem, na koncu oddaje pa bo sledil še nagradni vrhunec. Dobrih novic ni nikoli preveč!
5:07
Vse najboljše novice - Sezona 1 - 4. oddaja

4. oddaja

Pripravite se na oddajo, ki v svet prinaša več svetlobe, nasmehov in navdiha. Vse najboljše novice je svež format pozitivnih novic, ki izpostavlja, kar je v življenju res dobro – ljudi, resnične zgodbe in navdihujoče trenutke, ki obogatijo dan. Voditelj Aleksander Pozvek bo z igrivostjo in spontanostjo poskrbel za lahkoten in hkrati premišljen ritem, na koncu oddaje pa bo sledil še nagradni vrhunec. Dobrih novic ni nikoli preveč!
5:14
Vse najboljše novice - Sezona 1 - 3. oddaja

3. oddaja

Pripravite se na oddajo, ki v svet prinaša več svetlobe, nasmehov in navdiha. Vse najboljše novice je svež format pozitivnih novic, ki izpostavlja, kar je v življenju res dobro – ljudi, resnične zgodbe in navdihujoče trenutke, ki obogatijo dan. Voditelj Aleksander Pozvek bo z igrivostjo in spontanostjo poskrbel za lahkoten in hkrati premišljen ritem, na koncu oddaje pa bo sledil še nagradni vrhunec. Dobrih novic ni nikoli preveč!
5:20
Vse najboljše novice - Sezona 1 - 2. oddaja

2. oddaja

Pripravite se na oddajo, ki v svet prinaša več svetlobe, nasmehov in navdiha. Vse najboljše novice je svež format pozitivnih novic, ki izpostavlja, kar je v življenju res dobro – ljudi, resnične zgodbe in navdihujoče trenutke, ki obogatijo dan. Voditelj Aleksander Pozvek bo z igrivostjo in spontanostjo poskrbel za lahkoten in hkrati premišljen ritem, na koncu oddaje pa bo sledil še nagradni vrhunec. Dobrih novic ni nikoli preveč!
5:18
Vse najboljše novice - Sezona 1 - 1. oddaja

1. oddaja

Pripravite se na oddajo, ki v svet prinaša več svetlobe, nasmehov in navdiha. Vse najboljše novice je svež format pozitivnih novic, ki izpostavlja, kar je v življenju res dobro – ljudi, resnične zgodbe in navdihujoče trenutke, ki obogatijo dan. Voditelj Aleksander Pozvek bo z igrivostjo in spontanostjo poskrbel za lahkoten in hkrati premišljen ritem, na koncu oddaje pa bo sledil še nagradni vrhunec. Dobrih novic ni nikoli preveč!

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