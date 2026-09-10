Vse najboljše novice - Sezona 1 - 20. oddaja

Vse najboljše novice
Pripravite se na oddajo, ki v svet prinaša več svetlobe, nasmehov in navdiha. Vse najboljše novice je svež format pozitivnih novic, ki izpostavlja, kar je v življenju res dobro – ljudi, resnične zgodbe in navdihujoče trenutke, ki obogatijo dan. Voditelj Aleksander Pozvek bo z igrivostjo in spontanostjo poskrbel za lahkoten in hkrati premišljen ritem, na koncu oddaje pa bo sledil še nagradni vrhunec. Dobrih novic ni nikoli preveč!Prikaži več
Sezona 1Pripravite se na oddajo, ki v svet prinaša več svetlobe, nasmehov in navdiha. Vse najboljše novice je svež format pozitivnih novic, ki izpostavlja, kar je v življenju res dobro – ljudi, resnične zgodbe in navdihujoče trenutke, ki obogatijo dan. Voditelj Aleksander Pozvek bo z igrivostjo in spontanostjo poskrbel za lahkoten in hkrati premišljen ritem, na koncu oddaje pa bo sledil še nagradni vrhunec. Dobrih novic ni nikoli preveč!Žanr: DokumentarecDržava: Slovenija