Domžale bodo 21. novembra v znamenju MMA! Finale državnega prvenstva MMAZS prinaša odločilne obračune za naslove državnih prvakov, večer pa bodo dopolnile profesionalne borbe pod okriljem WFC. Mladi upi in izkušeni borci bodo v kletki pokazali svoje znanje, pogum in željo po zmagi.

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