FNC 33 - 2026 - Will Currie vs Anthony Ivy

FNC 33 ,
12. 9. 2026 - Sobotni večer je v Zagrebu prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC 33 sta se v kletki pomerila Will Currie in Anthony Ivy ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Zagreba.Prikaži več
2026FNC 33 prinaša spektakularen večer borilnih športov v Areni Zagreb! V glavnem dvoboju se bosta za naslov prvaka težke kategorije pomerila Hatef Moeil in Darko Stošić, eden najbolj pričakovanih obračunov večera pa bo spopad Ivana Erslana in slovenskega borca Mirana Fabjana. Čaka nas večer napetih in nepopustljivih borb.Žanr: Šport, MMADržava: Hrvaška
52:16
Hatef Moeil vs Darko Stošić
12. 9. 2026 - Sobotni večer je v Zagrebu prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC 33 sta se v kletki pomerila Hatef Moeil in Darko Stošić ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Zagreba.
Dostopno še 28 dni
20:21
Ivan Erslan vs Miran Fabjan
12. 9. 2026 - Sobotni večer je v Zagrebu prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC 33 sta se v kletki pomerila Ivan Erslan in Miran Fabjan ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Zagreba.
18:43
Đani Barbir vs Piotr Strus
12. 9. 2026 - Sobotni večer je v Zagrebu prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC 33 sta se v kletki pomerila FĐani Barbir in Piotr Strus ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Zagreba.
30:35
Hrvoje Sep vs Ante Bilic
12. 9. 2026 - Sobotni večer je v Zagrebu prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC 33 sta se v kletki pomerila Hrvoje Sep in Ante Bilic ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Zagreba.
33:47
Francisco Albano Barrio vs Fabiano Silva
12. 9. 2026 - Sobotni večer je v Zagrebu prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC 33 sta se v kletki pomerila Francisco Albano Barrio in Fabiano Silva ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Zagreba.
30:42
Marko Ančić vs Luka Giorgadze
12. 9. 2026 - Sobotni večer je v Zagrebu prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC 33 sta se v kletki pomerila Marko Ančić in Luka Giorgadze ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Zagreba.
32:14
Will Currie vs Anthony Ivy
12. 9. 2026 - Sobotni večer je v Zagrebu prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC 33 sta se v kletki pomerila Will Currie in Anthony Ivy ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Zagreba.
24:45
Tiriel Abramović vs Valeri Mariov Atanasov
12. 9. 2026 - Sobotni večer je v Zagrebu prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC 33 sta se v kletki pomerila Tiriel Abramović in Valeri Mariov Atanasov ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Zagreba.
33:56
Fran Luka Đurić vs Bartosz Wójcikiewicz
12. 9. 2026 - Sobotni večer je v Zagrebu prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC 33 sta se v kletki pomerila Fran Luka Đurić in Bartosz Wójcikiewicz ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Zagreba.
Dostopno še 28 dni