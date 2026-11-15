Yu-Gi-Oh! Sedmice - Sezona 2 - Didžej G

Yu-Gi-Oh! Sedmice S02 63674307 2022 Sezona: Sezona 2

Na vrsti je dvoboj med Gavinom in Nailom, oba si želita zmage. Gavin je prepričan, da bo Naila najlažje premagal tako, da povsem spremeni svoj slog dvobojevanja, zato se v ta namen prelevi v didžeja G-ja. Bo njegova taktika delovala?