Yu-Gi-Oh! Sedmice - Sezona 2 - Iskalci zakladov

Yu-Gi-Oh! Sedmice S02 63674318 2022 Sezona: Sezona 2

Yuga seveda še zmeraj vztraja v svetu dobojevanja. Tokrat ga na dvoboj izzove njegov stari prijatelj Tracker, ki pa je od njunega zadnjega srečanja precej obogatel. Ali je to dovolj močan razlog, da na Yugovo družbo po novem gleda precej zviška?