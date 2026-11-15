Yu-Gi-Oh! Sedmice - Sezona 2 - Bitka bendov

Yu-Gi-Oh! Sedmice S02 63674330 2022 Sezona: Sezona 2

Pred nami je začetek velikega finala Gohinega mega turnirja! V odločilnem obračunu se pomerita ekipi Kralji kralja Luka in YNR, v kateri so Yuga, Nail in Roa. Prvi dvoboj že napoveduje neizprosen spopad, a pot do zmage je še dolga. Kdo bo na koncu osvojil naslov prvaka?