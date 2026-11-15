Yu-Gi-Oh! Sedmice - Sezona 2 - Veliki finale

Yu-Gi-Oh! Sedmice S02 63674339 2022 Sezona: Sezona 2

Dogajanje na finalnem dvoboju je na vrhuncu in postaja vse bolj zanimivo. A stvar ni samo v tem, da Yuga in Luke navdušujeta s svojimi mojstrskimi potezami, predvsem je težava, da hitrobojem grozi, da jih bo Otes medtem vsak hip izbrisal.