Yu-Gi-Oh! Sedmice - Sezona 2 - Kendo-boj

Yu-Gi-Oh! Sedmice S02 63674381 2022 Sezona: Sezona 2

Tudi Yuran je eden od skrivnostnih Gohinih predsednikov. In prav on postane nov nasprotnik Yuge in prijateljev. Gavin, ki se prvi pomeri z njima, hitro spozna, da z Yuranom ni šale. Kako se bo izkazala druščina?