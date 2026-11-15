Yu-Gi-Oh! Sedmice - Sezona 2 - Nekoč sva bili prijateljici

Yu-Gi-Oh! Sedmice S02 63674385 2022 Sezona: Sezona 2

Asana in Lukova sestra Tigrica sta bili nekoč najboljši prijateljici, nato pa se je zgodilo nekaj, zaradi česar imata še danes neporavnane račune. Le kaj se je zgodilo, da sta nekoč najboljši prijateljici postali zagrizeni nasprotnici?