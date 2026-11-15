Yu-Gi-Oh! Sedmice - Sezona 2 - Legendarnih sedem

Yu-Gi-Oh! Sedmice S02 63674390 2022 Sezona: Sezona 2

Yuga nikakor ne more preboleti poraza, ki ga je utrpel proti Yuu. Da bi mu stvari postale bolj jasne, se odloči, da ga bo obiskal. Medtem Swirls v knjižnici najde zelo zanimivo legendo. Legendarnih sedem – kdo so to?