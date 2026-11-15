Yu-Gi-Oh! Sedmice - Sezona 2 - Strašni Lukec

Yu-Gi-Oh! Sedmice S02 63674417 2022 Sezona: Sezona 2

Luke se izgubi v gozdu, zato so njegovi prijatelji zaskrbljeni in sprožijo iskalno akcijo. Med iskanjem pa se zgodi marsikaj. Tudi to, da jih Yuo izzove na dvoboj. Ko se morajo soočiti s to težavo, se prikaže Strašni Lukec.