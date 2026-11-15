Yu-Gi-Oh! Sedmice - Sezona 2 - Predsednik Luke

Yu-Gi-Oh! Sedmice S02 63674422 2022 Sezona: Sezona 2

Yuo prepričljivo nagovori Luka, naj se zamisli nad tem, da še ni izgubil nobenega hitroboja. To jasno nakazuje, da je izgubljeni predsednik korporacije Goha. Luke temu seveda verjame in je prepričan, da je vse res. Pa je res?