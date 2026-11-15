Yu-Gi-Oh! Sedmice - Sezona 2 - Strah in trepet

Yu-Gi-Oh! Sedmice S02 63674934 2022 Sezona: Sezona 2

Luke se odloči, da bo sledil svojim sanjam in stopil na svojo poti. Najprej pa mora narediti križ čez prihodnost, ki mu jo je začrtala njegova družina. Ni pa računal s tem, kako zelo bo to razjezilo njegovo sestro.