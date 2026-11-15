Yu-Gi-Oh! Sedmice - Sezona 2 - Krotilec tigrov

Yu-Gi-Oh! Sedmice , Yu-Gi-Oh! Sevens
Luke in njegova sestra Tigrica imata že dlje časa neporavnane račune. A čeprav se Luke svoje sestre na smrt boji, se ji pogumno zoperstavi in jo celo premaga.Prikaži več
Sezona 1Yu-Gi-Oh! Sedmice spremlja učenca petega razreda Yuga Ohdoja, ki obožuje izume in dvoboje. Živi v mestu Goha in trenutna pravila igre z bojevniškimi kartami se mu zdijo preveč zadušljiva, zato ustvari nov niz pravil, ki omogočajo hitro-boje.Žanr: Animacija, Pustolovski, Akcija, Fantazijski, Znanstvena fantastika
Sezona 2Yu-Gi-Oh! Sedmice spremlja učenca petega razreda Yuga Ohdoja, ki obožuje izume in dvoboje. Živi v mestu Goha in trenutna pravila igre z bojevniškimi kartami se mu zdijo preveč zadušljiva, zato ustvari nov niz pravil, ki omogočajo hitro-boje.Žanr: Animacija, Pustolovski, Akcija, Fantazijski, Znanstvena fantastikaDržava: Japonska
22:26
1. Naj se turnir začne!
Začne se Gohin, to je ekipni hitrobojni turnir, ki pa že takoj prvi dan postreže z velikim presenečenjem. Rokovski zvezdnik Roa si za dvoboj izbere zanimivega nsprotnika. Na dvoboj izzove kar Gohinega predsednika.
22:41
2. Iskalci zakladov
Yuga seveda še zmeraj vztraja v svetu dobojevanja. Tokrat ga na dvoboj izzove njegov stari prijatelj Tracker, ki pa je od njunega zadnjega srečanja precej obogatel. Ali je to dovolj močan razlog, da na Yugovo družbo po novem gleda precej zviška?
22:27
3. Gurmanski dvoboj
Druščina si želi priti na goro Maksimum, vendar to ni tako preprosto in enostavno, kot se zdi na prvi pogled. Tokrat skrivnostni Goha 66 druščini pošlje novo oviro - Priorio. Izziva se pogumno loti Briscoe, mojster žara. Obeta se pravi gurmanski dvoboj!
22:09
4. Slaba kupčija
Druščina se še vedno ukvarja z goro Maksimum. Na poti v rove pod goro pa tokrat Luku in prijateljem pot prekriža nepričakovan nasprotnik. Gre za elegantnega Kaiza, ki je našel nove karte in novo obleko.
22:13
5. Nekoč sva bili prijateljici
Asana in Lukova sestra Tigrica sta bili nekoč najboljši prijateljici, nato pa se je zgodilo nekaj, zaradi česar imata še danes neporavnane račune. Le kaj se je zgodilo, da sta nekoč najboljši prijateljici postali zagrizeni nasprotnici?
22:07
6. Bitka bendov
Pred nami je začetek velikega finala Gohinega mega turnirja! V odločilnem obračunu se pomerita ekipi Kralji kralja Luka in YNR, v kateri so Yuga, Nail in Roa. Prvi dvoboj že napoveduje neizprosen spopad, a pot do zmage je še dolga. Kdo bo na koncu osvojil naslov prvaka?
22:08
7. Didžej G
Na vrsti je dvoboj med Gavinom in Nailom, oba si želita zmage. Gavin je prepričan, da bo Naila najlažje premagal tako, da povsem spremeni svoj slog dvobojevanja, zato se v ta namen prelevi v didžeja G-ja. Bo njegova taktika delovala?
21:51
8. Osupljiva razkritja
Tokrat se Yuga in Luke spopadeta za naziv prvaka in krono zmagovalca turnirja. Napeto vzdušje je na vrhuncu in vse zanima, kdo bo prišel do zmage. Nato pa nadvse zanimiv dvoboj prekineta električni mrk in osupljivo razkritje.
23:15
9. Veliki finale
Dogajanje na finalnem dvoboju je na vrhuncu in postaja vse bolj zanimivo. A stvar ni samo v tem, da Yuga in Luke navdušujeta s svojimi mojstrskimi potezami, predvsem je težava, da hitrobojem grozi, da jih bo Otes medtem vsak hip izbrisal.
22:01
10. Novi član
Slava in uspeh znata hitro spremeniti človeka, tako je tudi Luku laskavi naslov kralja dvobojev stopil v glavo. Zaradi tega se ga vsi izogibajo in dvobojevalni klub prijateljev ne dobi nobenih novih članov. Razen enega.
22:19
11. Turbo hitro-boj
Obstoj hitrobojev je v nevarnosti. Na Zemljo z vesoljske akademije priletijo pravi predsedniki korporacije Goha in Yuga izzovejo na dvoboj. Obstaja možnost za rešitev, a hitroboje bo rešil le, če premaga vse. Obeta se turbo hitroboj!
22:08
12. Nevarne vode
Dvoboji so v polnem teku. Yujin je drugi Gohin predsednik, proti njemu pa se bo tokrat namesto Yuge pomeri Luke, saj Yuga ne zna plavati. Kljub nevarnim vodam Luke kmalu vsem pokaže, zakaj so ga okronali za kralja dvobojev.
22:20
13. Bejzbolanje
Luke, ki blesti v dvobojih, saj je dosegel bleščeč naziv kralja dvobojev, ima tokrat nov cilj. Gohina profesionalna bejzbolska ekipa išče nove člane in pritegne Lukovo pozornost. Vbije si v glavo, da bo postal tudi kralj osvojenih baz. Bejzbolanje se začne!
21:58
14. Kendo-boj
Tudi Yuran je eden od skrivnostnih Gohinih predsednikov. In prav on postane nov nasprotnik Yuge in prijateljev. Gavin, ki se prvi pomeri z njima, hitro spozna, da z Yuranom ni šale. Kako se bo izkazala druščina?
22:17
15. Gospodar lutk
Pojavi se nov dvobojevalec z imenom Yuo in hitro se pokaže, da za zmago ne izbira sredstev. Med dvobojem proti Yugi uporabi celo fuzijski priklic, to pa vzame sapo celo njegovim zaveznikom.
22:13
16. Legendarnih sedem
Yuga nikakor ne more preboleti poraza, ki ga je utrpel proti Yuu. Da bi mu stvari postale bolj jasne, se odloči, da ga bo obiskal. Medtem Swirls v knjižnici najde zelo zanimivo legendo. Legendarnih sedem – kdo so to?
22:10
17. Peklenski ogenj
Pogumna Yuka hoče svojemu bratu dokazati, da je tudi ona nepremagljiva, zato še drugič izzove Yugovo ekipo na dvoboj. Izziv sprejme Roa in Yuko elegantno porazi. Kako se bo Yuka odzvala na to?
22:17
18. Strašni Lukec
Luke se izgubi v gozdu, zato so njegovi prijatelji zaskrbljeni in sprožijo iskalno akcijo. Med iskanjem pa se zgodi marsikaj. Tudi to, da jih Yuo izzove na dvoboj. Ko se morajo soočiti s to težavo, se prikaže Strašni Lukec.
22:11
19. Predsednik Luke
Yuo prepričljivo nagovori Luka, naj se zamisli nad tem, da še ni izgubil nobenega hitroboja. To jasno nakazuje, da je izgubljeni predsednik korporacije Goha. Luke temu seveda verjame in je prepričan, da je vse res. Pa je res?
22:13
20. Strah in trepet
Luke se odloči, da bo sledil svojim sanjam in stopil na svojo poti. Najprej pa mora narediti križ čez prihodnost, ki mu jo je začrtala njegova družina. Ni pa računal s tem, kako zelo bo to razjezilo njegovo sestro.
22:33
21. Spopad velikanov
Tokrat je na vrsti spopad pravih velikanov hitrobojev, saj se bosta spopadla Nail in Asana. Nail uboga ukaz svojega predsednika, Asana pa se bojuje za najboljšo prijateljico. Kako se bo končal spopad velikanov?
22:16
22. Vzpon super zlikovca
Strašni Lukec se tokrat spopade z najmogočnejšim nasprotnikom doslej. Nasproti mu stoji galaktična poguba, strašni Yuga Uničevalec. Kako se bo odrezal Strašni Lukec?
22:20
23. Vzpon super junaka
Yugaman in Strašni Lukec bijeta silovit boj za prihodnost planeta. Na koncu Yugaman dobi pomoč ogromnega meteorja in karte Fusion. Mu bo to zagotovilo zmago?
22:02
24. Ribji dvoboj
Yuga in prijatelji se zaposlijo v megalomanski korporaciji Goha. Hitro se izkaže, da ima tam še največ dela Gavin, saj se Oceania Illumilina ves čas izmika delu.
22:09
25. Lov na žužke
Korporacija Goha odpre svoja vrata učencem Gohine osnovne šole številka pet. Toda ne gre vse po planih, saj se trojica nebodijihtreba neopazno izmuzne in začne povzročati težave.
22:06
26. Kari kaos
Romin v pripravo karija za lačne uslužbence korporacije Goha vlije srce, a karija nihče noče niti povohati. Razen Mimi, ki pa si nato tudi premisli.
21:48
27. Boj za svobodni tisk!
Luku usluge ponudi Tracker, s katerim sicer nista v najbolj prijateljskih odnosih. Vsi njuni nesporazumi so pozabljeni v hipu, ko Tracker izvoha stroj za tiskanje kart.
22:09
28. Zmagoviti poraz
Luku pride na uho, da naj bi bil Yuga šesti predsednik korporacije Goha. Temu verjame in ker bi tudi sam rad prišel do najpomembnejšega položaja, se začne na veliko prilizovati Yugi.
22:14
29. Zombiji napadajo!
Na sedežu korporacije Goha se zgodi nekaj nepredstavljivega – naenkrat se vsi začnejo spreminjati v zombije! Na koncu zadnji branik človeštva ostane le odločni Gavin.
21:56
30. Vohljanje
Roa, Romin in prijatelji sklenejo, da bodo vohljali za Yugo. Zelo jih zanima, kaj skriva njihov dobri prijatelj. Seveda jih zanima predvsem, ali je Yuga morda res izgubljeni član družine Goha?
22:02
31. Tigraste težave
Yuga, Luke in Kaizo iščejo Nano, ki naj bi Swirlsa spremenila v zombija. Pri iskanju pa jim pot nenadoma prekriža Lukova sestra Tigrica. Yuga se ji zoperstavi, a dvoboj izgubi.
22:26
32. Prerojena pošast
Swirls je še vedno zombi, zato se Yuga, prijatelji in predsedniki korporacije Goha odpravijo v podzemlje, da bi poiskali ustrezne odgovore. A v podzemlju jih čaka presunljivo razkritje.
22:11
33. Yuga proti Yugu
Yuga Goha začne dvobojevalcem po mestu brisati spomin, a se mu Yuga in prijatelji odločno zoperstavijo. Na koncu Yuga na kocko postavi vse!
22:16
34. Štetje kart
Yuga še vedno bije težek dvoboj proti zlobnemu Yugi Gohi, ko nenadoma omedli. Namesto Yuge zato hitro vskoči Luke in zmaga, a je žal prepozno. Yuga Goha večini prijateljev izbriše spomin.
22:02
35. Izbrisan spomin
Yuga Goha še vedno lomasti in tokrat se loti še enega velikega nasprotnika, ki bi mu lahko preprečil netenje kaosa po svetu. To je Otes, a po dolgem in napetem dvoboju podleže tudi Otes.
22:28
36. Hitro-boj - adrenalinski dvoboj
Situacija je zelo napeta, nato pa Luke dobi odlično idejo, kako bi prijateljem vrnili spomin. Poustvariti je treba dogodke ob njihovem prvem srečanju s hitroboji, zato morajo posneti film!
22:16
37. Spopad za spomin
Žal je ideja s snemanjem filma spodletela in prijateljem ostane še rezervni načrt, s katerim se ne obirajo. Tokrat hočejo svojim prijateljem z izbrisanim spominom le-tega vrniti tako, da jih bodo izzvali na hitroboj.
22:17
38. Skrivni koncert
Roa je naslednji na vrsti, da mu zbudijo spomin. Vendar pa se Roa ravno pripravlja na skrivni koncert za svoje najzvestejše oboževalce. Toda Yuga ga le uspe prepričati za hitroboj.
22:13
39. Prevarant
Med dvobojem med Roo on Yugo se zdi, da Roa kljub izgubi spomina ni pozabil, kako se je treba v hitroboju dvobojevati s kartami. Yuga ga hitro spregleda.
22:39
40. Solo kariera
Tudi Romin je izgubila spomin in se ne spominja ničesar o hitrobojih. Še huje od tega pa je, da se ne spomni niti svojih najboljših prijateljev. Luke se odloči temu narediti konec.
22:07
41. Spopad akordov
Princesa G je dolgoletna Rominina junakinja in tik pred koncertom Romin izzove na hitroboj. Če jo premaga, se bo morala Romin posvetiti izključno glasbi. Kako se bo končal spopad akordov?
22:29
42. Hitra rešitev
Končno se razkrije pravi sovražnik sveta dvobojev in ko izvedo, kdo to je, so vsi zelo začudeni. Kljub temu Yuga in prijatelji staknejo glave in začnejo iskati hitro rešitev.
21:37
43. Krotilec tigrov
Luke in njegova sestra Tigrica imata že dlje časa neporavnane račune. A čeprav se Luke svoje sestre na smrt boji, se ji pogumno zoperstavi in jo celo premaga.
22:30
44. V vesolje!
Na poti na Luno Yugo in njegovo ekipo ustavi orjaški robot Otesa ter jih izzove na dvoboj. Ta dvoboj je nekaj posebnega, saj bo odločal o prihodnosti dvobojev. Zdaj gre za vse ali nič!
23:21
45. Dvoboj med zvezdami
Dvoboj med zvezdami med Otesom in Yugovo ekipo se vse bolj razvnema. Ko se že zdi, da bodo Yuga in prijatelji slavili zmago, pa Otes sproži svojo past. Ali to pomeni konec?