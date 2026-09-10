Zafari - Sezona 2 - Zdrizasta predstava

3. Vaja, vaja, vaja

Zumba in Vinči vadita za glasbeni nastop, a se Vinči vaje hitro naveliča. Odloči se, da bo poiskal nekaj, v čemer bo dober brez zoprnih vaj. Kar pa je precej težje, kot se zdi na prvi pogled! Zumba mu pomaga spoznati, da čisto vsaka veščina zahteva potrpežljivost in vajo.

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