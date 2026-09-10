Zafari - Sezona 2 - Zdrizasta predstava

Zafari
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Po taborjenju na vrhu sveta je treba seveda pospraviti in počistiti za sabo. Renalda za vodjo čistilne akcije določi Zumbo, ki pa se v tej vlogi sprva ne znajde najbolje. Težave mu povzroča spolzek zdriz, ki ostalim uprizori pravo zdrizasto predstavo.Prikaži več
Sezona 2Zafarijci se znajdejo v težavah, ko se njihovi deželi približuje strašanska nevihta, ki grozi, da bo ta raj na zemlji zravnala s tlemi. Zumba se hitro zave resnosti situacije, zato zbere vse prijatelje in jih hoče odpeljati na varno. A kam?Žanr: Animacija, DružinskiDržava: Kanada, ZDA
12:25
1. Zlaganje kamnov
Babatu postavlja kamne v visoko kamnito skulpturo, česar bi se rad lotil tudi Zumba. Ko mu Babatu reče, da še ni pripravljen za ta korak, se užaljeno raztogoti in kljub temu začne postavljati kamne. A Zumba kmalu spozna, da sam ne premore Babatujeve modrosti.
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12:25
2. Barvno hraber
Prijatelji nestrpno čakajo vsakoletno slikanje, le še Lulu mora priti. A Lulu prpelje celo čredo konjmetuljev! Zumbo je zaskrbljen, da Lulu ne bo več veljala za najlepšo, zato poskuša vse videti enake. A spozna, da bistvo ni v tem, da smo barvno slepi, temveč v tem, da smo barvno pogumni.
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12:25
3. Vaja, vaja, vaja
Zumba in Vinči vadita za glasbeni nastop, a se Vinči vaje hitro naveliča. Odloči se, da bo poiskal nekaj, v čemer bo dober brez zoprnih vaj. Kar pa je precej težje, kot se zdi na prvi pogled! Zumba mu pomaga spoznati, da čisto vsaka veščina zahteva potrpežljivost in vajo.
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12:24
4. Trn v šapi
Vinči in Zumba levu Antoniu izvlečeta trn iz šape. Antonio jima je za to tako zelo hvaležen, da jima vdano obljubi, da je njun večni dolžnik. Težava pa nastane, ko začne Vinči to s pridom izkoriščati, predvsem za svoje lenobne namene.
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12:21
5. Vinči je genij!
Zafari zajame vročinski val, zato živali potrebujejo veliko osvežilne kokosove vode, ki jih bo hladila. Za obiranje kokosov zadolžijo Vinčija, ki pa se mu ne ljubi plezati. Raje izumlja in prepričan je, da lahko z Zumbovo pomočjo izumi boljši način za dosego svojega cilja.
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12:24
6. Čarovna figa
V Zafariju se utrga zemeljski plaz, ki pod sabo pokoplje vsa igrišča in uniči jedilni prostor. Da bi bilo odstranjevanje skal kar najbolj zabavno, ga Renalda spremeni v zanimivo tekmovanje. Zumba si močno želi zmage zaradi čiščenja, a nekateri mu pri tem mečejo polena pod noge.
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12:25
7. Izlet
Zafarijci bi radi Zumbi pripravili posebno sladko presenečenje, saj se je izkazal za dobrega, iskrenega in nesebičnega prijatelja. Babatu zato pošlje Špika in Oskarja po sladkorni trs. Vse to naj bi bila skrivnost, a Zumba hitro postane sumničav.
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12:24
8. Mojstrovina
Zumba in Vinči bi rada pomagala Kati pri slikanju njene nove mojstrovine, a ne najdeta pravega motiva, ki bi ga upodobila. Poleg tega ju Kata ves čas pošilja po nove barve. Sčasoma oba ugotovita, da je včasih potovanje pomembnejše od cilja.
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12:24
9. Nasmejmo Antonia!
Antonio je ves čas mrk in godrnjav in Zumba ga sploh še ni videl, da bi se kdaj smejal. Slonček se zato odloči, da bo priredil tekmovanje. Kdor bo prvi spravil Antonia v smeh, zmaga. Smisel za humor je tako raznovrsten kot Zafarijci sami. Bo komu uspelo nasmejati leva Antonia?
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12:24
10. Vzdevek
Zumba in Vinči se igrata novo igro – drug drugemu dajeta vzdevke. Začne se zabavno, a si prijatelja hitro skočita v lase. Babatu jima predlaga, da za en dan hodita vsak po svoji poti in razmislita o tem, ali je igra dobra, če pri tem raniš čustva drugega.
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12:25
11. Poletni oddih
Živali v Zafariju vsak dan pridno delajo, zato so že pošteno utrujene. Babatu predlaga poletni oddih, da si bodo nabrali novih moči, kar naleti na vsesplošno odobravanje. Na robu jezera si hočejo zgraditi pravi zabaviščni park. Kaj pa to pomeni za naravno okolje?
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12:24
12. Kihanje
V Zafariju poteka tekmovanje, v katerem zbirajo havajske cvetlične vence - tako, da prijatelja pripraviš, da izreče tvoje ime. S tem pa imata težave Zumba in Vinči, saj ves čas kihata in zaradi tega ne moreta priti do besede. Sta morda alergična drug na drugega?
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12:24
13. Svet skozi slepe oči
Kata začasno oslepi, kar je zelo neprijetna stvar. Tudi zato, ker zaradi tega Kata ne more naslikati stenske poslikave za vsakoletni festival pomladne lune. Zumbi se kmalu porodi čudovita zamisel in Kati predlaga, naj svet gleda z drugimi čutili.
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12:24
14. Skrivnostni šaljivec?
Tik pred trgatvijo si večina živali v Zafariju skoči v lase. Sodu pa izbije dno potegavščina, s katero si skrivnostni šaljivec privošči Renaldo, zato se začne iskanje šaljivega nepridiprava. Kdo bi lahko bil ta skrivnostni šaljivec?
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12:25
15. Kje si, prijateljček?
Zumba in Vinči bi se rada igrala, a jima Renalda naloži nujna opravila. Prijatelja se pridno lotita dela, a še prej se dogovorita, da se bosta, ko opravita Renaldine naloge, dobila pri mahastih skalah. A prav vsakič, ko pride eden od njiju, se zgrešita.
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12:24
16. Oprosti, ptiček
Vinči navdušen jaha balvan, saj je to zelo zabavno. Predvsem pa bi rad prepričal Zumbo, da je narava dobra in da pazi na svoje živali. V svoji zagretosti in mahanju pa po nesreči uniči orlovo gnezdo, nad čemer orlica ni prav nič vesela in začne Vinčija loviti.
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12:25
17. Šum v komunikaciji
Renaldi silovit veter nesrečno podre hišo, zato ji prijatelji takoj priskočijo na pomoč in ji pomagajo pospraviti razdejanje. Vedno laskavi Erni poskuša potolažiti brezdomko, a Renalda napačno razume njegove besede in mu jih zelo zameri.
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12:24
18. Zajedljivi lev
Zafarijci ne vedo, kaj bi počeli danes, zato se trudijo z različnimi idejami. Med ugotavljanjem, kaj vse lahko počnejo, pa povsem preslišijo predloge leva Antonia. Zato so presenečeni, ko Antonio nenadoma postane zelo zajedljiv in ima na vse pikro pripombo. Kaj je narobe?
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12:25
19. Praznovanje
Zafarijsko praznovanje je poseben dan v letu, saj se tedaj Zafarijci obdarujejo na poseben način. Vsak na listek napiše svoje ime, nato pa izžreba, komu bo sam podaril posebno darilo. Tokrat Zumba izžreba Vinčija in Vinči Zumbo.
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12:21
20. Vse-drevo
Sredi Zafarija raste ogromno vse-drevo, na katerem rastejo slastni vse-sadeži. Ti sadeži veljajo za najbolj sočno in slastno sadje pod soncem, zato si jih Zafarijci nadvse želijo poskusiti. A do njih je izjemno težko priti. Morda so prav zato tako zelo slastni.
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12:25
21. Zbirka kamnov
Špik je zbiralec kamnov, zato mu Vinči in Zumba pomagata pri iskanju kamnov za njegovo zbirko. Pri tem Vinči naleti na čudovit zelen kamen, a ga noče dati Špiku, saj bi ga rad zadržal zase in ga dodal k svoji zbirki kamnov. Od kdaj pa Vinči zbira kamenje?
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12:24
22. Kje je Vinči?
V Zafariju sortirajo sadje, med delom pa opazijo, da je Vinči izginil neznano kam. Zumba je zaskrbljen in bi rad čim prej našel prijatelja. Da se mu le ni zgodilo kaj neprijetnega. A saj poznate dobrega, starega Vinčija! On veselo drnjoha pod listi.
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12:25
23. Namestnica Renalda
Babatu rabi čas zase, zato se poda na dolgo pot na vrh slapa, kjer bo lahko v miru meditiral in razglabljal o skrivnostih vesolja. Medtem je njegova namestnica v Zafariju Renalda, tako kot vedno in tudi tokrat jo čaka veliko dela.
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12:24
24. Kdor smrči, izgubi
V Zafariju se znajdejo pred veliko težavo. Nad njihovim zelenjavnim vrtom se je razraslo ogromno drevo, ki sedaj zastira sonce, zaradi česar zelenjavi grozi, da bo nikoli dozorela. Prijatelji morajo hitro najti najboljšo rešitev.
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12:25
25. Zdrizasta predstava
Po taborjenju na vrhu sveta je treba seveda pospraviti in počistiti za sabo. Renalda za vodjo čistilne akcije določi Zumbo, ki pa se v tej vlogi sprva ne znajde najbolje. Težave mu povzroča spolzek zdriz, ki ostalim uprizori pravo zdrizasto predstavo.
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