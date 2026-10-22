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Zaton vitezov , Knightfall

2017 IMDb: 6.8 Št. epizod: 2
15

Zgodovinska serija spremlja viteze templjarje, pripadnike najmogočnejšega in najbogatejšega skrivnega vojaškega reda srednjega veka. Varujejo najdragocenejše krščanske relikvije, med njimi sveti gral. V ospredju je prekaljeni vitez Landry du Lauzon, ki po porazih v Sveti deželi izgublja vero v poslanstvo reda. Sled do grala ga požene v nevarno iskanje, medtem ko francoski kralj Filip IV. kuje zlovešč načrt ...

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Dramatično Napeto Nasilje Zgodovinsko Politično
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