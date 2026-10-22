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Zaton vitezov , Knightfall

Sezona 1 Epizoda 1

Leta 1291 se templjar Landry med 43-dnevnim obleganjem Akre bori proti mamelukom in skuša obvarovati sveti gral. Petnajst let pozneje kot prekaljeni veteran križarskih vojn živi v Parizu, kjer ga skrbi, da je templjarski red izgubil svoj namen. Ko je ubit mojster Godfrey, morajo Landry in njegovi bratje znova prijeti za meče ter se podati na nevarno iskanje izgubljene relikvije.

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