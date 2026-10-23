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Zaton vitezov , Knightfall

Sezona 1 Epizoda 3

Po papeževem ukazu Landry in Tancrede sledita skrivnostnemu grbu, ki bi ju lahko pripeljal do svetega grala. Pot ju vodi do kraja, povezanega z Godfreyjevo preteklostjo, kjer odkrijeta zamolčane podrobnosti o njegovem izvoru. Parsifal začne urjenje za templjarja, De Nogaret pa poskuša preprečiti kraljevo poroko.

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