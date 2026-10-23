Zaton vitezov , Knightfall
Po papeževem ukazu Landry in Tancrede sledita skrivnostnemu grbu, ki bi ju lahko pripeljal do svetega grala. Pot ju vodi do kraja, povezanega z Godfreyjevo preteklostjo, kjer odkrijeta zamolčane podrobnosti o njegovem izvoru. Parsifal začne urjenje za templjarja, De Nogaret pa poskuša preprečiti kraljevo poroko.Prikaži več
Sezona 1Zgodovinska serija spremlja viteze templjarje, pripadnike najmogočnejšega in najbogatejšega skrivnega vojaškega reda srednjega veka. Varujejo najdragocenejše krščanske relikvije, med njimi sveti gral. V ospredju je prekaljeni vitez Landry du Lauzon, ki po porazih v Sveti deželi izgublja vero v poslanstvo reda. Sled do grala ga požene v nevarno iskanje, medtem ko francoski kralj Filip IV. kuje zlovešč načrt ...Žanr: Akcija, Pustolovski, Drama, ZgodovinskiIgralci: Tom Cullen, Pádraic Delaney, Simon Merrells, Jim Carter, Julian Ovenden, Ed StoppardDržava: ZDA
40:41
3. del
Po papeževem ukazu Landry in Tancrede sledita skrivnostnemu grbu, ki bi ju lahko pripeljal do svetega grala. Pot ju vodi do kraja, povezanega z Godfreyjevo preteklostjo, kjer odkrijeta zamolčane podrobnosti o njegovem izvoru. Parsifal začne urjenje za templjarja, De Nogaret pa poskuša preprečiti kraljevo poroko.
42:36
2. del
Landry in Parsifal se podata po sledeh morilca ter se mu želita maščevati. V Pariz medtem nepričakovano prispe papež Bonifacij, ki želi izvedeti več o izgubljeni sveti relikviji. Njegov prihod ogrozi načrte kraljevega svetovalca De Nogareta, ki želi princeso Izabelo poročiti z angleškim princem Edvardom.
42:34
1. del
Leta 1291 se templjar Landry med 43-dnevnim obleganjem Akre bori proti mamelukom in skuša obvarovati sveti gral. Petnajst let pozneje kot prekaljeni veteran križarskih vojn živi v Parizu, kjer ga skrbi, da je templjarski red izgubil svoj namen. Ko je ubit mojster Godfrey, morajo Landry in njegovi bratje znova prijeti za meče ter se podati na nevarno iskanje izgubljene relikvije.