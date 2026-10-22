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Zaton vitezov , Knightfall

Sezona 1 Epizoda 2

Landry in Parsifal se podata po sledeh morilca ter se mu želita maščevati. V Pariz medtem nepričakovano prispe papež Bonifacij, ki želi izvedeti več o izgubljeni sveti relikviji. Njegov prihod ogrozi načrte kraljevega svetovalca De Nogareta, ki želi princeso Izabelo poročiti z angleškim princem Edvardom.

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