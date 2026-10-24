Zaton vitezov - Sezona 1 - 4. del

Zaton vitezov , Knightfall
Ko v templju umre skrivnostni ujetnik, Gawain začne preiskavo, ki bi lahko razkrila nevarne napetosti znotraj reda. Landry skuša medtem razvozlati simbol, povezan z žrtvijo, zato poišče pogana Jonasa, ki mu pomaga odpreti pozabljeno poglavje iz otroštva. Na dvoru je princesa Izabela tik pred poroko žrtev nepričakovane izdaje, kraljica Joan pa skriva skrivnost z nevarnimi posledicami.Prikaži več
Sezona 1Zgodovinska serija spremlja viteze templjarje, pripadnike najmogočnejšega in najbogatejšega skrivnega vojaškega reda srednjega veka. Varujejo najdragocenejše krščanske relikvije, med njimi sveti gral. V ospredju je prekaljeni vitez Landry du Lauzon, ki po porazih v Sveti deželi izgublja vero v poslanstvo reda. Sled do grala ga požene v nevarno iskanje, medtem ko francoski kralj Filip IV. kuje zlovešč načrt ...Žanr: Akcija, Pustolovski, Drama, ZgodovinskiIgralci: Tom Cullen, Pádraic Delaney, Simon Merrells, Jim Carter, Julian Ovenden, Ed StoppardDržava: ZDA