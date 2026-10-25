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Zaton vitezov , Knightfall

Sezona 1 Epizoda 5

Pred poroko princese Izabele napetost na dvoru narašča, saj izginotje angleškega grofa okrepi strah pred napadom. Kralj Filip zato templjarjem zaupa varovanje palače, Landry pa mora osebno zaščititi kraljico Joan, ki mu razkrije nepričakovano novico. Gawain in Parsifal medtem med grofovimi stvarmi odkrijeta sled nevarnega orožja.

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  • Sezona 1

41:07
Zaton vitezov - Sezona 1 - 5. del

5. del

Pred poroko princese Izabele napetost na dvoru narašča, saj izginotje angleškega grofa okrepi strah pred napadom. Kralj Filip zato templjarjem zaupa varovanje palače, Landry pa mora osebno zaščititi kraljico Joan, ki mu razkrije nepričakovano novico. Gawain in Parsifal medtem med grofovimi stvarmi odkrijeta sled nevarnega orožja.
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41:07
Zaton vitezov - Sezona 1 - 4. del

4. del

Ko v templju umre skrivnostni ujetnik, Gawain začne preiskavo, ki bi lahko razkrila nevarne napetosti znotraj reda. Landry skuša medtem razvozlati simbol, povezan z žrtvijo, zato poišče pogana Jonasa, ki mu pomaga odpreti pozabljeno poglavje iz otroštva. Na dvoru je princesa Izabela tik pred poroko žrtev nepričakovane izdaje, kraljica Joan pa skriva skrivnost z nevarnimi posledicami.
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40:41
Zaton vitezov - Sezona 1 - 3. del

3. del

Po papeževem ukazu Landry in Tancrede sledita skrivnostnemu grbu, ki bi ju lahko pripeljal do svetega grala. Pot ju vodi do kraja, povezanega z Godfreyjevo preteklostjo, kjer odkrijeta zamolčane podrobnosti o njegovem izvoru. Parsifal začne urjenje za templjarja, De Nogaret pa poskuša preprečiti kraljevo poroko.
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42:36
Zaton vitezov - Sezona 1 - 2. del

2. del

Landry in Parsifal se podata po sledeh morilca ter se mu želita maščevati. V Pariz medtem nepričakovano prispe papež Bonifacij, ki želi izvedeti več o izgubljeni sveti relikviji. Njegov prihod ogrozi načrte kraljevega svetovalca De Nogareta, ki želi princeso Izabelo poročiti z angleškim princem Edvardom.
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42:34
Zaton vitezov - Sezona 1 - 1. del

1. del

Leta 1291 se templjar Landry med 43-dnevnim obleganjem Akre bori proti mamelukom in skuša obvarovati sveti gral. Petnajst let pozneje kot prekaljeni veteran križarskih vojn živi v Parizu, kjer ga skrbi, da je templjarski red izgubil svoj namen. Ko je ubit mojster Godfrey, morajo Landry in njegovi bratje znova prijeti za meče ter se podati na nevarno iskanje izgubljene relikvije.
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