Zaton vitezov - Sezona 1 - 6. del

Sezona 1 Epizoda 6

Landry se po ugrabitvi in mučenju vrne v tempelj vklenjen, skrivnostna skupina pa mu v zameno za sled do svetega grala postavi težko zahtevo. Njegova odločitev ogrozi enega od templjarskih bratov, drugega pa izključijo iz reda. Na dvoru princesa Izabela odkrije, kdo jo je izdal, medtem ko De Nogaret zbira privržence in pripravlja nevaren odgovor.

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