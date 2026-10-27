Zaton vitezov - Sezona 1 - 7. del

Zaton vitezov , Knightfall
Landry in Gawain po namigu obiščeta sirotišnico, kjer ju pričaka skrivnostna ženska, ki trdi, da pozna pot do svetega grala. Kraljico Joan pretrese novica o napadu na rodno Navarro, De Nogaret pa odkrije podatek, s katerim bi si lahko povrnil naklonjenost kralja Filipa. Parsifal medtem izve, komu v resnici služi Roland.Prikaži več
Sezona 1Zgodovinska serija spremlja viteze templjarje, pripadnike najmogočnejšega in najbogatejšega skrivnega vojaškega reda srednjega veka. Varujejo najdragocenejše krščanske relikvije, med njimi sveti gral. V ospredju je prekaljeni vitez Landry du Lauzon, ki po porazih v Sveti deželi izgublja vero v poslanstvo reda. Sled do grala ga požene v nevarno iskanje, medtem ko francoski kralj Filip IV. kuje zlovešč načrt ...Žanr: Akcija, Pustolovski, Drama, ZgodovinskiIgralci: Tom Cullen, Pádraic Delaney, Simon Merrells, Jim Carter, Julian Ovenden, Ed StoppardDržava: ZDA
41:38
7. del
Landry in Gawain po namigu obiščeta sirotišnico, kjer ju pričaka skrivnostna ženska, ki trdi, da pozna pot do svetega grala. Kraljico Joan pretrese novica o napadu na rodno Navarro, De Nogaret pa odkrije podatek, s katerim bi si lahko povrnil naklonjenost kralja Filipa. Parsifal medtem izve, komu v resnici služi Roland.
41:29
6. del
Landry se po ugrabitvi in mučenju vrne v tempelj vklenjen, skrivnostna skupina pa mu v zameno za sled do svetega grala postavi težko zahtevo. Njegova odločitev ogrozi enega od templjarskih bratov, drugega pa izključijo iz reda. Na dvoru princesa Izabela odkrije, kdo jo je izdal, medtem ko De Nogaret zbira privržence in pripravlja nevaren odgovor.
41:07
5. del
Pred poroko princese Izabele napetost na dvoru narašča, saj izginotje angleškega grofa okrepi strah pred napadom. Kralj Filip zato templjarjem zaupa varovanje palače, Landry pa mora osebno zaščititi kraljico Joan, ki mu razkrije nepričakovano novico. Gawain in Parsifal medtem med grofovimi stvarmi odkrijeta sled nevarnega orožja.
41:07
4. del
Ko v templju umre skrivnostni ujetnik, Gawain začne preiskavo, ki bi lahko razkrila nevarne napetosti znotraj reda. Landry skuša medtem razvozlati simbol, povezan z žrtvijo, zato poišče pogana Jonasa, ki mu pomaga odpreti pozabljeno poglavje iz otroštva. Na dvoru je princesa Izabela tik pred poroko žrtev nepričakovane izdaje, kraljica Joan pa skriva skrivnost z nevarnimi posledicami.
40:41
3. del
Po papeževem ukazu Landry in Tancrede sledita skrivnostnemu grbu, ki bi ju lahko pripeljal do svetega grala. Pot ju vodi do kraja, povezanega z Godfreyjevo preteklostjo, kjer odkrijeta zamolčane podrobnosti o njegovem izvoru. Parsifal začne urjenje za templjarja, De Nogaret pa poskuša preprečiti kraljevo poroko.
42:36
2. del
Landry in Parsifal se podata po sledeh morilca ter se mu želita maščevati. V Pariz medtem nepričakovano prispe papež Bonifacij, ki želi izvedeti več o izgubljeni sveti relikviji. Njegov prihod ogrozi načrte kraljevega svetovalca De Nogareta, ki želi princeso Izabelo poročiti z angleškim princem Edvardom.
42:34
1. del
Leta 1291 se templjar Landry med 43-dnevnim obleganjem Akre bori proti mamelukom in skuša obvarovati sveti gral. Petnajst let pozneje kot prekaljeni veteran križarskih vojn živi v Parizu, kjer ga skrbi, da je templjarski red izgubil svoj namen. Ko je ubit mojster Godfrey, morajo Landry in njegovi bratje znova prijeti za meče ter se podati na nevarno iskanje izgubljene relikvije.