Zaton vitezov - Sezona 1 - 10. del

Zaton vitezov , Knightfall
Ko sveti gral pride v roke kralja Filipa, papež Bonifacij ukaže Landryju in templjarjem, naj ga vrnejo. Toda De Nogaret in kralj jim na poti v Pariz pripravita skrivno zasedo, v kateri jih obkoli številčno močnejša vojska Rdečih vitezov. Kraljica Joan odkrije njun načrt in tvega vse, da bi posvarila Landryja. Sredi krvavega spopada pa kraljeva odločitev sproži tragedijo, po kateri poti nazaj ne bo več ...Prikaži več
Sezona 1Zgodovinska serija spremlja viteze templjarje, pripadnike najmogočnejšega in najbogatejšega skrivnega vojaškega reda srednjega veka. Varujejo najdragocenejše krščanske relikvije, med njimi sveti gral. V ospredju je prekaljeni vitez Landry du Lauzon, ki po porazih v Sveti deželi izgublja vero v poslanstvo reda. Sled do grala ga požene v nevarno iskanje, medtem ko francoski kralj Filip IV. kuje zlovešč načrt ...Žanr: Akcija, Pustolovski, Drama, ZgodovinskiIgralci: Tom Cullen, Pádraic Delaney, Simon Merrells, Jim Carter, Julian Ovenden, Ed StoppardDržava: ZDA