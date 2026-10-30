Zaton vitezov - Sezona 1 - 10. del

Sezona 1 Epizoda 10

Ko sveti gral pride v roke kralja Filipa, papež Bonifacij ukaže Landryju in templjarjem, naj ga vrnejo. Toda De Nogaret in kralj jim na poti v Pariz pripravita skrivno zasedo, v kateri jih obkoli številčno močnejša vojska Rdečih vitezov. Kraljica Joan odkrije njun načrt in tvega vse, da bi posvarila Landryja. Sredi krvavega spopada pa kraljeva odločitev sproži tragedijo, po kateri poti nazaj ne bo več ...

Prikaži več