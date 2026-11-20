Sezona 2 Epizoda 2

Landry se vrne med templjarje kot novinec in začne zahtevno urjenje pod vodstvom mojstra Talusa. Medtem De Nogaret išče način, kako bi templjarje spravil pred sodišče, pri čemer za pomoč zaprosi nekdanjega člana reda. Princesa Izabela odkrije, kakšno prihodnost ji je namenil oče, princ Ludvik pa prejme skrivno nalogo, ki bi lahko imela usodne posledice.

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