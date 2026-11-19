Zaton vitezov , Knightfall
Po razkritju ljubezenske zveze s pokojno kraljico Joan je Landry izgnan iz reda templjarjev. Odločen je, da si povrne zaupanje svojih bratov in se odkupi za pretekle grehe. Medtem kralj Filip s svetovalcem De Nogaretom kuje načrt proti templjarjem, vrnitev njegovega nepredvidljivega sina Ludvika pa na dvoru povzroči nove napetosti.Prikaži več
Sezona 2Zgodovinska serija spremlja viteze templjarje, pripadnike najmogočnejšega in najbogatejšega skrivnega vojaškega reda srednjega veka. Varujejo najdragocenejše krščanske relikvije, med njimi sveti gral. V ospredju je prekaljeni vitez Landry du Lauzon, ki po porazih v Sveti deželi izgublja vero v poslanstvo reda. Sled do grala ga požene v nevarno iskanje, medtem ko francoski kralj Filip IV. kuje zlovešč načrt ...Žanr: Akcija, Pustolovski, Drama, ZgodovinskiIgralci: Tom Cullen, Mark Hamill, Ed Stoppard, Pádraic Delaney, Simon MerrellsDržava: ZDA
Sezona 1Zgodovinska serija spremlja viteze templjarje, pripadnike najmogočnejšega in najbogatejšega skrivnega vojaškega reda srednjega veka. Varujejo najdragocenejše krščanske relikvije, med njimi sveti gral. V ospredju je prekaljeni vitez Landry du Lauzon, ki po porazih v Sveti deželi izgublja vero v poslanstvo reda. Sled do grala ga požene v nevarno iskanje, medtem ko francoski kralj Filip IV. kuje zlovešč načrt ...Žanr: Akcija, Pustolovski, Drama, ZgodovinskiIgralci: Tom Cullen, Pádraic Delaney, Simon Merrells, Jim Carter, Julian Ovenden, Ed StoppardDržava: ZDA
43:33
1. del
Po razkritju ljubezenske zveze s pokojno kraljico Joan je Landry izgnan iz reda templjarjev. Odločen je, da si povrne zaupanje svojih bratov in se odkupi za pretekle grehe. Medtem kralj Filip s svetovalcem De Nogaretom kuje načrt proti templjarjem, vrnitev njegovega nepredvidljivega sina Ludvika pa na dvoru povzroči nove napetosti.