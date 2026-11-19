Sezona 2 Epizoda 1

Po razkritju ljubezenske zveze s pokojno kraljico Joan je Landry izgnan iz reda templjarjev. Odločen je, da si povrne zaupanje svojih bratov in se odkupi za pretekle grehe. Medtem kralj Filip s svetovalcem De Nogaretom kuje načrt proti templjarjem, vrnitev njegovega nepredvidljivega sina Ludvika pa na dvoru povzroči nove napetosti.

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