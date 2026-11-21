Zaton vitezov , Knightfall
Po smrti enega svojih bratov templjarji pripravljajo maščevanje proti skrivnostni skupini častilcev hudiča. Landryja medtem preganja nenavadna vizija, zaradi katere začne dvomiti, da mu bodo pretekli grehi sploh kdaj odpuščeni. Na kraljevi dvor prispe princesa Margareta, kralj Filip pa skuša izbrisati spomin na pokojno kraljico in sinu Ludviku pokazati svojo neusmiljeno plat.Prikaži več
Sezona 2Zgodovinska serija spremlja viteze templjarje, pripadnike najmogočnejšega in najbogatejšega skrivnega vojaškega reda srednjega veka. Varujejo najdragocenejše krščanske relikvije, med njimi sveti gral. V ospredju je prekaljeni vitez Landry du Lauzon, ki po porazih v Sveti deželi izgublja vero v poslanstvo reda. Sled do grala ga požene v nevarno iskanje, medtem ko francoski kralj Filip IV. kuje zlovešč načrt ...Žanr: Akcija, Pustolovski, Drama, ZgodovinskiIgralci: Tom Cullen, Mark Hamill, Ed Stoppard, Pádraic Delaney, Simon MerrellsDržava: ZDA
Sezona 1Zgodovinska serija spremlja viteze templjarje, pripadnike najmogočnejšega in najbogatejšega skrivnega vojaškega reda srednjega veka. Varujejo najdragocenejše krščanske relikvije, med njimi sveti gral. V ospredju je prekaljeni vitez Landry du Lauzon, ki po porazih v Sveti deželi izgublja vero v poslanstvo reda. Sled do grala ga požene v nevarno iskanje, medtem ko francoski kralj Filip IV. kuje zlovešč načrt ...Žanr: Akcija, Pustolovski, Drama, ZgodovinskiIgralci: Tom Cullen, Pádraic Delaney, Simon Merrells, Jim Carter, Julian Ovenden, Ed StoppardDržava: ZDA