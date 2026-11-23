Zaton vitezov , Knightfall
Landry se končno sreča s svojo hčerko, vendar njuno snidenje ne traja dolgo. Kralj Filip izgublja potrpljenje z De Nogaretovimi načrti in začne pripravljati vojsko na spopad s templjarji. Gawain skuša dokazati svojo zvestobo kralju, princesa Margareta pa odkrije temačno skrivnost svojega moža Ludvika.Prikaži več
Sezona 2Zgodovinska serija spremlja viteze templjarje, pripadnike najmogočnejšega in najbogatejšega skrivnega vojaškega reda srednjega veka. Varujejo najdragocenejše krščanske relikvije, med njimi sveti gral. V ospredju je prekaljeni vitez Landry du Lauzon, ki po porazih v Sveti deželi izgublja vero v poslanstvo reda. Sled do grala ga požene v nevarno iskanje, medtem ko francoski kralj Filip IV. kuje zlovešč načrt ...Žanr: Akcija, Pustolovski, Drama, ZgodovinskiIgralci: Tom Cullen, Mark Hamill, Ed Stoppard, Pádraic Delaney, Simon MerrellsDržava: ZDA
Sezona 1Zgodovinska serija spremlja viteze templjarje, pripadnike najmogočnejšega in najbogatejšega skrivnega vojaškega reda srednjega veka. Varujejo najdragocenejše krščanske relikvije, med njimi sveti gral. V ospredju je prekaljeni vitez Landry du Lauzon, ki po porazih v Sveti deželi izgublja vero v poslanstvo reda. Sled do grala ga požene v nevarno iskanje, medtem ko francoski kralj Filip IV. kuje zlovešč načrt ...Žanr: Akcija, Pustolovski, Drama, ZgodovinskiIgralci: Tom Cullen, Pádraic Delaney, Simon Merrells, Jim Carter, Julian Ovenden, Ed StoppardDržava: ZDA
43:16
5. del
Landry se končno sreča s svojo hčerko, vendar njuno snidenje ne traja dolgo. Kralj Filip izgublja potrpljenje z De Nogaretovimi načrti in začne pripravljati vojsko na spopad s templjarji. Gawain skuša dokazati svojo zvestobo kralju, princesa Margareta pa odkrije temačno skrivnost svojega moža Ludvika.
43:28
4. del
V templjarski samostan v Chartresu prispe skrivnostni vitez z novico, da je bil papež umorjen. Landry in njegovi bratje ga pospremijo na nevarno pot domov, ne da bi slutili, kaj jih čaka. Medtem se princ Ludvik zaradi težav z nasledstvom vse bolj oddaljuje od žene, kralj Filip pa Gawainu zaupa nalogo, zaradi katere se mora soočiti z nekdanjimi templjarskimi brati.
42:21
3. del
Po smrti enega svojih bratov templjarji pripravljajo maščevanje proti skrivnostni skupini častilcev hudiča. Landryja medtem preganja nenavadna vizija, zaradi katere začne dvomiti, da mu bodo pretekli grehi sploh kdaj odpuščeni. Na kraljevi dvor prispe princesa Margareta, kralj Filip pa skuša izbrisati spomin na pokojno kraljico in sinu Ludviku pokazati svojo neusmiljeno plat.
42:54
2. del
Landry se vrne med templjarje kot novinec in začne zahtevno urjenje pod vodstvom mojstra Talusa. Medtem De Nogaret išče način, kako bi templjarje spravil pred sodišče, pri čemer za pomoč zaprosi nekdanjega člana reda. Princesa Izabela odkrije, kakšno prihodnost ji je namenil oče, princ Ludvik pa prejme skrivno nalogo, ki bi lahko imela usodne posledice.
43:33
1. del
Po razkritju ljubezenske zveze s pokojno kraljico Joan je Landry izgnan iz reda templjarjev. Odločen je, da si povrne zaupanje svojih bratov in se odkupi za pretekle grehe. Medtem kralj Filip s svetovalcem De Nogaretom kuje načrt proti templjarjem, vrnitev njegovega nepredvidljivega sina Ludvika pa na dvoru povzroči nove napetosti.