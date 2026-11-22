Sezona 2 Epizoda 4

V templjarski samostan v Chartresu prispe skrivnostni vitez z novico, da je bil papež umorjen. Landry in njegovi bratje ga pospremijo na nevarno pot domov, ne da bi slutili, kaj jih čaka. Medtem se princ Ludvik zaradi težav z nasledstvom vse bolj oddaljuje od žene, kralj Filip pa Gawainu zaupa nalogo, zaradi katere se mora soočiti z nekdanjimi templjarskimi brati.

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