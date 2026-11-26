Zaton vitezov , Knightfall
Landryja in njegove templjarske brate čaka smrt na grmadi, toda Talus pripravi drzno rešitev. Kralj Filip besno sproži lov na pobegle templjarje in je pripravljen storiti vse, da bi jih ujel. Medtem princ Ludvik vse bolj dvomi o očetovih dejanjih in njegovi zvestobi družini. Bo Landryju uspelo ubežati kraljevemu maščevanju in rešiti preostale templjarje?Prikaži več
Sezona 2Zgodovinska serija spremlja viteze templjarje, pripadnike najmogočnejšega in najbogatejšega skrivnega vojaškega reda srednjega veka. Varujejo najdragocenejše krščanske relikvije, med njimi sveti gral. V ospredju je prekaljeni vitez Landry du Lauzon, ki po porazih v Sveti deželi izgublja vero v poslanstvo reda. Sled do grala ga požene v nevarno iskanje, medtem ko francoski kralj Filip IV. kuje zlovešč načrt ...Žanr: Akcija, Pustolovski, Drama, ZgodovinskiIgralci: Tom Cullen, Mark Hamill, Ed Stoppard, Pádraic Delaney, Simon MerrellsDržava: ZDA
Sezona 1Zgodovinska serija spremlja viteze templjarje, pripadnike najmogočnejšega in najbogatejšega skrivnega vojaškega reda srednjega veka. Varujejo najdragocenejše krščanske relikvije, med njimi sveti gral. V ospredju je prekaljeni vitez Landry du Lauzon, ki po porazih v Sveti deželi izgublja vero v poslanstvo reda. Sled do grala ga požene v nevarno iskanje, medtem ko francoski kralj Filip IV. kuje zlovešč načrt ...Žanr: Akcija, Pustolovski, Drama, ZgodovinskiIgralci: Tom Cullen, Pádraic Delaney, Simon Merrells, Jim Carter, Julian Ovenden, Ed StoppardDržava: ZDA
40:08
8. del
Landryja in njegove templjarske brate čaka smrt na grmadi, toda Talus pripravi drzno rešitev. Kralj Filip besno sproži lov na pobegle templjarje in je pripravljen storiti vse, da bi jih ujel. Medtem princ Ludvik vse bolj dvomi o očetovih dejanjih in njegovi zvestobi družini. Bo Landryju uspelo ubežati kraljevemu maščevanju in rešiti preostale templjarje?
42:40
7. del
Na petek, 13., se ujeti templjarji znajdejo pred sodiščem v Parizu, kjer jih kralj Filip in papež obtožita krivoverstva. Landry in njegovi bratje zaman dokazujejo svojo nedolžnost, medtem ko De Nogaret proti njim uporabi izsiljeno priznanje. Na dvoru Margareta odkrije Ludvikovo temačno skrivnost, Gawain pa templjarjem razkrije nepričakovano novico.
42:40
6. del
Pod pritiskom kralja Filipa papež razglasi templjarje za krivoverce, kraljeva vojska pa obkoli njihov samostan v Chartresu. Landry in njegovi bratje se odločijo za odpor ter skušajo preprečiti sovražnikov vdor. Medtem ko se za obzidjem odvija krvava bitka, Izabela na dvoru pripravlja kruto maščevanje Margareti.
43:16
5. del
Landry se končno sreča s svojo hčerko, vendar njuno snidenje ne traja dolgo. Kralj Filip izgublja potrpljenje z De Nogaretovimi načrti in začne pripravljati vojsko na spopad s templjarji. Gawain skuša dokazati svojo zvestobo kralju, princesa Margareta pa odkrije temačno skrivnost svojega moža Ludvika.
43:28
4. del
V templjarski samostan v Chartresu prispe skrivnostni vitez z novico, da je bil papež umorjen. Landry in njegovi bratje ga pospremijo na nevarno pot domov, ne da bi slutili, kaj jih čaka. Medtem se princ Ludvik zaradi težav z nasledstvom vse bolj oddaljuje od žene, kralj Filip pa Gawainu zaupa nalogo, zaradi katere se mora soočiti z nekdanjimi templjarskimi brati.
42:21
3. del
Po smrti enega svojih bratov templjarji pripravljajo maščevanje proti skrivnostni skupini častilcev hudiča. Landryja medtem preganja nenavadna vizija, zaradi katere začne dvomiti, da mu bodo pretekli grehi sploh kdaj odpuščeni. Na kraljevi dvor prispe princesa Margareta, kralj Filip pa skuša izbrisati spomin na pokojno kraljico in sinu Ludviku pokazati svojo neusmiljeno plat.
42:54
2. del
Landry se vrne med templjarje kot novinec in začne zahtevno urjenje pod vodstvom mojstra Talusa. Medtem De Nogaret išče način, kako bi templjarje spravil pred sodišče, pri čemer za pomoč zaprosi nekdanjega člana reda. Princesa Izabela odkrije, kakšno prihodnost ji je namenil oče, princ Ludvik pa prejme skrivno nalogo, ki bi lahko imela usodne posledice.
43:33
1. del
Po razkritju ljubezenske zveze s pokojno kraljico Joan je Landry izgnan iz reda templjarjev. Odločen je, da si povrne zaupanje svojih bratov in se odkupi za pretekle grehe. Medtem kralj Filip s svetovalcem De Nogaretom kuje načrt proti templjarjem, vrnitev njegovega nepredvidljivega sina Ludvika pa na dvoru povzroči nove napetosti.