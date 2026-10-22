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Zelena milja
Green Mile
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Zelena milja , Green Mile

1999 IMDb: 8.6 3 h 1 min
VS

Film je bil posnet po romanu Stephena Kinga in si je prislužil štiri nominacije za oskarja. Zgodba se odvija leta 1935 v kaznilnici Cold Mountain, kjer spoznamo jetniškega stražarja Paula Edgecomba. Paul pri svojem delu med drugim spremlja na smrt obsojene zapornike do celice smrti. Med najbolj zanimivimi zaporniki v kaznilnici je John Coffey, orjaški temnopolti možakar, obtožen umora dveh deklic. Ko ga Paul bolje spozna, se začne spraševati, ali je nežni orjak res morilec ali pa se je v kaznilnici znašel po pomoti.

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