Živalska patrulja - Sezona 3 - 9. del

2. del

Emily se trudi Franka držati čim dlje od bogate dobrotnice Fione, saj je prepričana, da bo vse pokvaril s svojim ostrim jezikom. A Frank se ji odloči dokazati nasprotno in se odpravi na teren, kjer ekipo čakata klopotača in aligator. Medtem Patel uživa v nenadni spletni slavi, ki mu hitro stopi v glavo, Victoria pa ima njegovega zvezdništva že vrh glave.