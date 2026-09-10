Živalska patrulja - Sezona 3 - 8. del

Živalska patrulja , Animal Control
Po nepričakovanem razhodu Frank in Victoria svojo slabo voljo utapljata na divji zabavi v razkošni vili, kjer skušata drug drugemu dokazati, da sta že prebolela vse skupaj. Emily medtem rešuje posledice njunega početja in brani svojo ekipo pred jezno dobrotnico. Patel pa si zaželi mirnega večera, ki se seveda hitro spremeni v popoln kaos.Prikaži več
Sezona 4V 4. sezoni serije Živalska patrulja Franka in njegovo ekipo čakajo novi sodelavci, še več nenavadnih živalskih primerov in obilica kaotičnih zapletov. Ob tem bodo rivalstva, skrivne romance in boj za naziv najboljšega uslužbenca živalske patrulje poskrbeli, da v pisarni ne bo nič manj divje kot na terenu.Žanr: KomedijaIgralci: Joel McHale, Vella Lovell, Michael Rowland, Ravi V. Patel, Grace PalmerDržava: ZDA
Sezona 3V humoristični seriji Živalska patrulja spremljamo nenavadno ekipo nadzornikov za živali, ki ugotavlja, da so živali pogosto precej manj zapletene od ljudi. Skupino vodi Frank, ciničen nekdanji policist z ostrim jezikom in skoraj nadnaravnim čutom za živali. Med pobeglimi ljubljenčki, kaotičnimi sosedi in nenavadnimi primeri ni nikoli dolgčas.Žanr: KomedijaIgralci: Joel McHale, Vella Lovell, Michael Rowland, Ravi V. Patel, Grace PalmerDržava: ZDA
Sezona 2V humoristični seriji Živalska patrulja spremljamo nenavadno ekipo nadzornikov za živali, ki ugotavlja, da so živali pogosto precej manj zapletene od ljudi. Skupino vodi Frank, ciničen nekdanji policist z ostrim jezikom in skoraj nadnaravnim čutom za živali. Med pobeglimi ljubljenčki, kaotičnimi sosedi in nenavadnimi primeri ni nikoli dolgčas.Žanr: KomedijaIgralci: Joel McHale, Vella Lovell, Michael Rowland, Ravi V. Patel, Grace PalmerDržava: ZDA
Sezona 1V humoristični seriji Živalska patrulja spremljamo nenavadno ekipo nadzornikov za živali, ki ugotavlja, da so živali pogosto precej manj zapletene od ljudi. Skupino vodi Frank, ciničen nekdanji policist z ostrim jezikom in skoraj nadnaravnim čutom za živali. Med pobeglimi ljubljenčki, kaotičnimi sosedi in nenavadnimi primeri ni nikoli dolgčas.Žanr: KomedijaIgralci: Joel McHale, Vella Lovell, Michael Rowland, Ravi V. Patel, Grace PalmerDržava: ZDA
20:53
10. del
Na dan odprtja nove pasje ograde ekipa ugotovi, da v zavetišču nimajo niti enega psa, zato se odpravi na divji lov za potepuškimi štirinožci. Medtem se med Shredom in Emily končno nekaj premakne, Frank pa zbira pogum, da bi Victorii priznal svoja čustva. Toda bo prišel pravočasno ali bo zamudil svojo veliko priložnost?
20:53
9. del
Ko dobrotnica umakne finančno podporo, Frank in Victoria v skrajni sili pomoč poiščeta pri ekscentričnem pasjem trenerju, ki jima pripravi precej nenavadno preizkušnjo. Medtem Patel in Shred prodajata svojo hišo, zato se Shred in Isabelle pretvarjata, da sta popolna zakonca. Igranje srečnega para pa kmalu razkrije tudi nekaj neprijetnih resnic.
20:53
8. del
Po nepričakovanem razhodu Frank in Victoria svojo slabo voljo utapljata na divji zabavi v razkošni vili, kjer skušata drug drugemu dokazati, da sta že prebolela vse skupaj. Emily medtem rešuje posledice njunega početja in brani svojo ekipo pred jezno dobrotnico. Patel pa si zaželi mirnega večera, ki se seveda hitro spremeni v popoln kaos.
20:52
7. del
Frank in Shred že sto dni lovita pobeglega pingvina Orea, ki se jima vedno znova izmuzne. Ko ga končno izsledita v cerkvi, se njun lov spremeni v pravo komedijo z nepričakovanimi zapleti. Medtem Victoria in Patel psa peljeta v Kanado, a se zaradi vrste nesrečnih okoliščin njuna službena pot spremeni v kaotično potovanje.
20:52
6. del
Frank in Templeton se zaradi nenehnih potegavščin ves čas spravljata drug na drugega, nato pa morata združiti moči, ko ju čaka nevarno posredovanje zaradi podivjanega bizona. Medtem Emily skuša dokončno preboleti Ricka, Patel pa kot začasni vodja hitro ugotovi, da je ukazovanje sodelavcem precej težje, kot je videti.
20:52
5. del
Na ekipnem kvizu se Frank in Emily združita proti Shredu in Isabelle, a prijateljsko tekmovanje se hitro spremeni v pravo bitko ega. Medtem Victorio preseneti obisk sestre z Nove Zelandije, ki takoj opazi njeno zapleteno razmerje s Frankom. Patel pa za šankom odkrije, da zna bolje streči pijačo kot reševati živali.
20:52
4. del
Na dobrodelni prireditvi se Frank in Victoria zapleteta v zabavno tekmovanje za naklonjenost bogate dobrotnice Fione, pri čemer Frank stavi celo na prikupnega mladiča kenguruja. Emily medtem zaradi ponesrečenega govora poskrbi za precejšnjo zadrego, Patel in Shred pa med pripravo hiše na prodajo odkrijeta nepričakovanega stanovalca.
20:52
3. del
Frank ne more odpeljati ostarelega policijskega psa na zadnjo pot, zato skuje drzen načrt, kako mu poiskati nov dom, pri tem pa v težave nehote potegne še Patela. Medtem Victoria uči Shreda, da se pravil včasih ni treba držati do zadnje črke, Patel pa po nenavadnem srečanju s terapevtsko kozo na življenje začne gledati z drugačnimi očmi.
20:52
2. del
Emily se trudi Franka držati čim dlje od bogate dobrotnice Fione, saj je prepričana, da bo vse pokvaril s svojim ostrim jezikom. A Frank se ji odloči dokazati nasprotno in se odpravi na teren, kjer ekipo čakata klopotača in aligator. Medtem Patel uživa v nenadni spletni slavi, ki mu hitro stopi v glavo, Victoria pa ima njegovega zvezdništva že vrh glave.
20:52
1. del
Ko iz živalskega vrta pobegne cela druščina živali, imajo Frank, Shred, Patel in Victoria polne roke dela z lovljenjem žiraf, goril in pingvinov po mestnih ulicah. Medtem Patel po nenavadnem reševanju gorile čez noč postane spletna senzacija, Frank pa skuša na čim manj boleč način končati razmerje z Yasmin.