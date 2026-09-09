Živalska patrulja - Sezona 4 - 5. del

Živalska patrulja , Animal Control
Frank išče spremljevalko za romantično jahanje ob sončnem zahodu, a se stvari nepričakovano obrnejo, ko se na izlet odpravi z Victorio. Medtem Patel organizira dobrodelni dogodek za lastnike psov, ki se sprevrže v pravo katastrofo, ko po pomoti sterilizirajo nagrajenega francoskega buldoga.Prikaži več
Sezona 4V 4. sezoni serije Živalska patrulja Franka in njegovo ekipo čakajo novi sodelavci, še več nenavadnih živalskih primerov in obilica kaotičnih zapletov. Ob tem bodo rivalstva, skrivne romance in boj za naziv najboljšega uslužbenca živalske patrulje poskrbeli, da v pisarni ne bo nič manj divje kot na terenu.Žanr: KomedijaIgralci: Joel McHale, Vella Lovell, Michael Rowland, Ravi V. Patel, Grace PalmerDržava: ZDA
Sezona 3V humoristični seriji Živalska patrulja spremljamo nenavadno ekipo nadzornikov za živali, ki ugotavlja, da so živali pogosto precej manj zapletene od ljudi. Skupino vodi Frank, ciničen nekdanji policist z ostrim jezikom in skoraj nadnaravnim čutom za živali. Med pobeglimi ljubljenčki, kaotičnimi sosedi in nenavadnimi primeri ni nikoli dolgčas.Žanr: KomedijaIgralci: Joel McHale, Vella Lovell, Michael Rowland, Ravi V. Patel, Grace PalmerDržava: ZDA
Sezona 2V humoristični seriji Živalska patrulja spremljamo nenavadno ekipo nadzornikov za živali, ki ugotavlja, da so živali pogosto precej manj zapletene od ljudi. Skupino vodi Frank, ciničen nekdanji policist z ostrim jezikom in skoraj nadnaravnim čutom za živali. Med pobeglimi ljubljenčki, kaotičnimi sosedi in nenavadnimi primeri ni nikoli dolgčas.Žanr: KomedijaIgralci: Joel McHale, Vella Lovell, Michael Rowland, Ravi V. Patel, Grace PalmerDržava: ZDA
Sezona 1V humoristični seriji Živalska patrulja spremljamo nenavadno ekipo nadzornikov za živali, ki ugotavlja, da so živali pogosto precej manj zapletene od ljudi. Skupino vodi Frank, ciničen nekdanji policist z ostrim jezikom in skoraj nadnaravnim čutom za živali. Med pobeglimi ljubljenčki, kaotičnimi sosedi in nenavadnimi primeri ni nikoli dolgčas.Žanr: KomedijaIgralci: Joel McHale, Vella Lovell, Michael Rowland, Ravi V. Patel, Grace PalmerDržava: ZDA
20:52
12. del
Ekipa se odpravi na podelitev nagrad za najboljšega uslužbenca živalske patrulje, kjer se za prestižni naziv pomerita Frank in Templeton. Medtem Emily in Shred ne uspeta več skrivati svoje zveze, kar sproži neprijetne posledice. Večer pa se hitro spremeni v kaos in postavi prihodnost celotne ekipe pod vprašaj ...
20:52
11. del
Franka pri delu ves dan spremlja hollywoodski igralec, ki se pripravlja na vlogo uslužbenca živalske patrulje. Ker mu gre zvezdnik hitro na živce, ga Frank namenoma spravlja v vse bolj nerodne in nevarne položaje. Medtem se Shred in Patel odločita za strogo kuro s sokovi, Emily pa z grozo ugotovi, da je pozabila na Templetonov rojstni dan.
20:51
10. del
Ko Frank in Daisy po nesreči izgubita denar iz sindikalnega sklada, skujeta tvegan načrt, kako bi izgubo prikrila in denar čim prej dobila nazaj. Medtem Shred in Patel prevzameta nočno izmeno, kjer ju namesto mirne noči čakajo nenavadni klici, neprijetna presenečenja in precej več živčne napetosti, kot sta pričakovala.
20:52
9. del
Frank in Templeton se spustita v novo bitko, saj oba želita pridobiti podporo legendarnega veterana živalske patrulje in si zagotoviti naziv uradnika leta. Medtem Emily težko skriva ljubosumje, ko se Shred odpravi na zmenek s prijateljico sodelavke Daisy. Njena čustva hitro povzročijo več zapletov, kot bi si želela.
20:52
8. del
Frank se med obiskom mestnega skladišča po naključju dokoplje do skrivnosti, ki jo Emily in Shred že dolgo skrbno skrivata pred sodelavci. Medtem Victoria pomaga Patelu obračunati z nasilnežem, ki ustrahuje njegovo hčerko. Njun načrt je sicer dobronameren, a se hitro zaplete v vrsto precej nerodnih situacij.
20:52
7. del
Ko Frank izve, da je njegov oče doživel srčni infarkt, ga po odpustu iz bolnišnice začasno sprejme pod svojo streho. Med okrevanjem se morata soočiti tudi z dolgoletnimi družinskimi zamerami. Medtem Victoria in Patel po požaru mrzlično iščeta način, kako nadomestiti uničeno hrano za živali, da zavetišče ne ostane praznih skled.
20:52
6. del
Ko Templetona nominirajo za uradnika leta, se Frank odloči, da bo v enem dnevu rešil kar 24 živali in mu speljal prestižni naziv. Templeton pa mu pri tem ves čas meče polena pod noge. Medtem mora Victoria vskočiti namesto Shreda, ki ga je ugriz majhnega mucka spravil na bolniško.
20:52
5. del
Frank išče spremljevalko za romantično jahanje ob sončnem zahodu, a se stvari nepričakovano obrnejo, ko se na izlet odpravi z Victorio. Medtem Patel organizira dobrodelni dogodek za lastnike psov, ki se sprevrže v pravo katastrofo, ko po pomoti sterilizirajo nagrajenega francoskega buldoga.
20:53
4. del
Ko Roman Franku odvzame njegovega ljubljenega psa Hopperja, se Frank in Shred še isto noč podata na divjo reševalno akcijo, da bi ga dobila nazaj. Iskanje ju pripelje do nepričakovanih zapletov in nenavadnih zavezništev. Medtem se Patelova prodaja hiše sprevrže v pravo katastrofo, ki mu povzroči precej več sivih las, kot je pričakoval.
20:52
3. del
Ekipo znova obišče Rob Gronkowski, ki potrebuje pomoč pri iskanju novega doma za zebro, ki je zrasla precej bolj, kot je pričakoval. Medtem se prvi zmenek Emily in Shreda hitro zaplete, ko nepričakovano naletita na Daisy in Patela. Frank pa stopi v bran Templetonu, ki ga po krivem obtožijo ugrabitve psa.
20:52
2. del
Pred slavnostnim odprtjem novega pesjaka mora Frank ves dan prenašati vplivneža Romana, ki povzroča predvsem kaos. Emily medtem premeša delovne pare in hitro zaneti napetosti med sodelavci. Victoria se mora znajti z novo partnerico Daisy, Templeton, Shred in Patel pa ugotovijo, da skupinsko delo ni vedno najboljša zamisel.
20:24
1. del
Zaradi proračunskih rezov se Frankova enota združi z rivalsko, zato mora pod isto streho znova sodelovati s svojim večnim tekmecem Templetonom. Med reševanjem medvedjih mladičev njuno rivalstvo hitro zasenči samo akcijo. Medtem Emily in Shred na vse pretege skrivata svojo zvezo, Victoria pa pred sodelavci taji novo romanco.