Živalska patrulja - Sezona 4 - 8. del

11. del

Franka pri delu ves dan spremlja hollywoodski igralec, ki se pripravlja na vlogo uslužbenca živalske patrulje. Ker mu gre zvezdnik hitro na živce, ga Frank namenoma spravlja v vse bolj nerodne in nevarne položaje. Medtem se Shred in Patel odločita za strogo kuro s sokovi, Emily pa z grozo ugotovi, da je pozabila na Templetonov rojstni dan.