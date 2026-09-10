Zmenek za starše - Sezona 1 - 13. oddaja

Zmenek za starše , My Mum, Your Dad
Po čustvenem slovesu nekaterih tekmovalcev v vili ostanejo pari, ki verjamejo, da so našli pravo ljubezen. Medtem ko otroci razmišljajo, ali bodo podprli zveze svojih staršev, si nekateri pari privoščijo več časa zase in skušajo še poglobiti medsebojno povezanost. Toda pred njimi so najpomembnejše odločitve doslej.Prikaži več
Sezona 2Je za ljubezen res kdaj prepozno? V zabavnem resničnostnem šovu se osem samskih staršev odpravi na romantično pustolovščino v upanju, da bodo ponovno našli ljubezen. Med zmenki, novimi poznanstvi in nepričakovanimi iskricami se rojevajo posebne zgodbe, a njihove poti budno spremljajo odrasli otroci, ki imajo pomembno vlogo pri iskanju pravega partnerja. Bodo starši našli srečo v ljubezni in bodo njihovi otroci novo romanco tudi odobrili?Žanr: Resničnostni šovDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 1Je za ljubezen res kdaj prepozno? V zabavnem resničnostnem šovu se osem samskih staršev odpravi na romantično pustolovščino v upanju, da bodo ponovno našli ljubezen. Med zmenki, novimi poznanstvi in nepričakovanimi iskricami se rojevajo posebne zgodbe, a njihove poti budno spremljajo odrasli otroci, ki imajo pomembno vlogo pri iskanju pravega partnerja. Bodo starši našli srečo v ljubezni in bodo njihovi otroci novo romanco tudi odobrili?Žanr: Resničnostni šovDržava: Združeno kraljestvo
30:20
16. oddaja
Napetost doseže vrhunec na slovesnosti, kjer se starši in otroci končno soočijo iz oči v oči. Nekateri pari upajo, da bodo skupaj začeli novo poglavje, drugi pa se bojijo, da njihova zgodba ne bo imela srečnega konca. Čustva privrejo na plan, ko otroci sprejmejo odločitev, ki bo za vedno spremenila usodo zaljubljenih parov. Kateri pari bodo dobili blagoslov za skupno prihodnost?
31:35
15. oddaja
Po tednih zmenkov, novih poznanstev in čustvenih preizkušenj se starši približujejo odločitvam, ki lahko spremenijo njihova življenja. Nekateri se sprašujejo, ali je njihova zveza dovolj močna za prihodnost, drugi pa še vedno niso prepričani, kam jih vodi ljubezen. Medtem otroci tehtajo, ali bodo podprli nove zveze svojih staršev.
30:46
14. oddaja
Starši zadnji dan preživijo na nepozabnih romantičnih zmenkih, medtem ko njihovi otroci podoživljajo celotno pot iskanja ljubezni. Čustva privrejo na dan, ko starši razkrijejo svoje najgloblje misli in končno izvejo, kdo je ves čas spremljal vsak njihov korak. Bodo otroci novim zvezam dali svoj blagoslov?
33:13
13. oddaja
Po čustvenem slovesu nekaterih tekmovalcev v vili ostanejo pari, ki verjamejo, da so našli pravo ljubezen. Medtem ko otroci razmišljajo, ali bodo podprli zveze svojih staršev, si nekateri pari privoščijo več časa zase in skušajo še poglobiti medsebojno povezanost. Toda pred njimi so najpomembnejše odločitve doslej.
36:00
12. oddaja
Napetosti v vili naraste, ko starši odkrito spregovorijo o svojih strahovih, pričakovanjih in razočaranjih. Otroci budno spremljajo dogajanje in se sprašujejo, komu lahko resnično zaupajo. Nato pride nepričakovana novica, ki pretrese vse tekmovalce. Kdo bo dobil novo priložnost za ljubezen in kdo se bo moral posloviti od sanj o srečnem koncu?
34:14
11. oddaja
Po zabavi v slogu osemdesetih let se nekateri samski starši znajdejo pred neprijetnimi vprašanji o svojih čustvih. Medtem ko nekateri razmišljajo o naslednjem koraku v zvezi, druge vse bolj bremenijo osamljenost, družinske skrbi in neuspehi pri iskanju ljubezni. Prvi dvomi in negotovosti zamajejo tudi nekaj obetavnih romanc.
33:01
10. oddaja
Prihod novega samskega očeta premeša razmerja v vili in sproži nova vprašanja o tem, kdo je s kom zares povezan. Otroci svojim staršem namenijo iskrene nasvete, pozneje pa zabavna igra razkrije marsikatero skrivnost iz njihovega življenja. Na zabavi v slogu osemdesetih let se med nekaterimi znova zaiskri. Bo nastala nova romanca?
36:58
9. oddaja
V vili vladajo močna čustva, saj se morajo samski starši soočiti s posledicami pomembne odločitve. Medtem ko eden izmed očetov razmišlja, komu želi zares odpreti svoje srce, prihod nove tekmovalke prinese svežo energijo in nepričakovane zaplete. Nekateri pari se še bolj zbližajo, drugi pa začnejo dvomiti o svojih občutkih.
27:16
8. oddaja
Nova preizkušnja postavi otroke pred zahtevno odločitev, ki lahko enemu od staršev prekriža načrte za ljubezen. Ravno ko se zdi, da se odnosi umirjajo, v vilo prispeta dva nova samska starša in popolnoma premešata karte. Kdo bo našel novo priložnost za romantiko, komu pa bodo načrti splavali po vodi?
34:33
7. oddaja
Po burnih zapletih se ena izmed tekmovalk odloči, da bo vzela stvari v svoje roke in pripravila posebno romantično presenečenje. Medtem se med nekaterimi pari čustva še poglabljajo, drugi pa se sprašujejo, ali so sploh našli pravo osebo. Otroci vse dogajanje budno spremljajo iz skrivnega bunkerja in imajo o vsem svoje mnenje.
31:49
6. oddaja
Med dvema staršema se čustva vse bolj poglabljajo, medtem ko drugi še vedno iščejo pravo osebo. Nova samska mama s svojim prihodom takoj pritegne pozornost, otroci pa dobijo redko priložnost za skrivno srečanje s starši. Toda ko se pojavijo dvomi in ljubosumje, se lahko še tako obetavna romanca znajde na preizkušnji.
36:29
5. oddaja
Prihod novega tekmovalca hitro zamaje ravnovesje v vili, še posebej pri tistih, ki so že začeli graditi romantične vezi. Med delavnico o odnosih starši razkrivajo osebne zgodbe in upanja, kar prinese ganljive, pa tudi precej nerodne trenutke. Nekateri se še bolj zbližajo, drugi pa se morajo soočiti z razočaranjem.
32:28
4. oddaja
Po burnem večeru se v vili začnejo spletati nova poznanstva in nepričakovana zavezništva. Nekateri starši dobijo novo priložnost za romantiko, drugi pa se znajdejo pred negotovo prihodnostjo. Prihod novega obraza dodatno razburka razmere in sproži val ljubosumja. Kdo bo navdušen nad novim prišlekom in komu bo zagrenil iskanje ljubezni?
41:11
3. oddaja
V vili vlada napeto pričakovanje, saj otroci prvič dobijo moč, da vplivajo na usodo staršev. Med spremljanjem dogajanja nekateri težko skrivajo čustva, saj jih presenetijo izjave in dejanja tekmovalcev. Medtem se med starši pletejo nove vezi, a nihče ne sluti, da se bliža odločitev, ki bo vse postavila na glavo.
40:42
2. oddaja
Medtem ko se med nekaterimi pari spletajo prve romantične vezi, v skrivnem nadzornem prostoru zavrejo čustva. Tonyo močno prizadene kritika na račun njene mame, otroci pa se pomerijo v prvi veliki preizkušnji. Zmagovalca čaka težka odločitev, saj bo moral domov poslati enega od staršev. Kdo se bo moral posloviti od svojih sanj o novi ljubezni?
34:02
1. oddaja
Osem samskih staršev prispe v romantično vilo, kjer upajo, da bodo našli novo ljubezen. Ne vedo pa, da vsak njihov korak na skrivaj spremljajo njihovi otroci. Že prvi večer prinese ljubezenski trikotnik, saj si dve dami izbereta istega moškega. Medtem med dvema staršema na zmenku hitro preskočijo prve iskrice.