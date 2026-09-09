Zmenek za starše - Sezona 1 - 14. oddaja

16. oddaja

Napetost doseže vrhunec na slovesnosti, kjer se starši in otroci končno soočijo iz oči v oči. Nekateri pari upajo, da bodo skupaj začeli novo poglavje, drugi pa se bojijo, da njihova zgodba ne bo imela srečnega konca. Čustva privrejo na plan, ko otroci sprejmejo odločitev, ki bo za vedno spremenila usodo zaljubljenih parov. Kateri pari bodo dobili blagoslov za skupno prihodnost?