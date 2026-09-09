Zmenek za starše - Sezona 1 - 16. oddaja

Zmenek za starše , My Mum, Your Dad
Napetost doseže vrhunec na slovesnosti, kjer se starši in otroci končno soočijo iz oči v oči. Nekateri pari upajo, da bodo skupaj začeli novo poglavje, drugi pa se bojijo, da njihova zgodba ne bo imela srečnega konca. Čustva privrejo na plan, ko otroci sprejmejo odločitev, ki bo za vedno spremenila usodo zaljubljenih parov. Kateri pari bodo dobili blagoslov za skupno prihodnost?Prikaži več
Sezona 2Je za ljubezen res kdaj prepozno? V zabavnem resničnostnem šovu se osem samskih staršev odpravi na romantično pustolovščino v upanju, da bodo ponovno našli ljubezen. Med zmenki, novimi poznanstvi in nepričakovanimi iskricami se rojevajo posebne zgodbe, a njihove poti budno spremljajo odrasli otroci, ki imajo pomembno vlogo pri iskanju pravega partnerja. Bodo starši našli srečo v ljubezni in bodo njihovi otroci novo romanco tudi odobrili?Žanr: Resničnostni šovDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 1Je za ljubezen res kdaj prepozno? V zabavnem resničnostnem šovu se osem samskih staršev odpravi na romantično pustolovščino v upanju, da bodo ponovno našli ljubezen. Med zmenki, novimi poznanstvi in nepričakovanimi iskricami se rojevajo posebne zgodbe, a njihove poti budno spremljajo odrasli otroci, ki imajo pomembno vlogo pri iskanju pravega partnerja. Bodo starši našli srečo v ljubezni in bodo njihovi otroci novo romanco tudi odobrili?Žanr: Resničnostni šovDržava: Združeno kraljestvo